Osimhen torna in gruppo! Napoli, aggiornamenti anche su Lozano e Raspadori

Report ufficiale del club azzurro



Roma, 9 mar. – La SSC Napoli di Luciano Spalletti è al lavoro in vista del match contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il club azzurro si è ritrovato questa mattina al centro sportivo di Castel Volturno per preparare il prossimo impegno di Serie A. Torna in gruppo Victor Osimhen, a causa di impegni personali. Arrivano, inoltre, aggiornamenti sulle condizioni di Lozano e Raspadori.

Dal report ufficiale del club azzurro: “Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto partita a campo ridotto e lavoro tattico. Chiusura di seduta con esercitazione su palle inattiva Raspadori ha svolto allenamento personalizzato in campo. Lozano ha svolto lavoro individuale in palestra. Osimhen ha svolto intera sessione in gruppo”.

Fantacalcio.it per Adnkronos

(Adnkronos)