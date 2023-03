Malagò “Con tanti qualificati a Parigi possiamo migliorare Tokyo”

ROMA (ITALPRESS) – “Per migliorare le 40 medaglie di Tokyo dobbiamo innanzitutto qualificarci, e in Europa la competizione è estremamente più complessa. Quindi se riusciamo a qualificarci pesantemente io vi dico che possiamo ancora raccontare che ‘i sogni possono diventare realtà’ e fare anche meglio. Stiamo lavorando per voi”. Lo ha detto il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, nel corso della presentazione del libro “‘Tokyo 2020, l’Italia chiamò!’ 40 medaglie olimpiche, il nostro sport segna la rinascita” di Carmelo Lentino e Roberto Messina al Salone d’Onore del Coni a Roma. “Ricordo che quando presentammo i portabandiera, dissi che avremmo fatto bene a Tokyo, ma c’erano tante incognite, l’incertezza nell’incertezza dello sport perchè c’era il Covid – ha ricordato il numero uno del Coni – Incertezza per noi ma anche per i nostri rivali, molti non avevano avuto occasione di fare competizioni. Noi abbiamo frantumato il record di medaglie, c’è chi dice perchè c’erano discipline in più, io penso che non faremo zero a Parigi. La competizione è diventata più difficile in maniera impressionante. Per cui un numero così di medaglie è tanta roba”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).