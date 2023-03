Magnini “Paltrinieri una certezza, a Parigi per vincere”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Gregorio Paltrinieri è una certezza: anche se inizia ad essere grande è un atleta che si presenterà alle Olimpiadi di Parigi per vincere l’oro. Poi abbiamo i ragazzi che hanno conquistato medaglie ai Mondiali e che sono diventati campioni del mondo come Martinenghi e Ceccon. Le staffette sono molto forti però se devo fare un nome, sarà che ha nuotato al mio fianco quando ero capitano, dico Gregorio Paltrinieri”. Lo ha detto l’ex nuotatore Filippo Magnini a margine di Fiera Didacta, in svolgimento a Firenze, in merito al nome di un possibile oro alle prossime olimpiadi di Parigi 2024. “Il nuoto italiano lo vedo molto bene – ha aggiunto l’ex bi-iridato nei 100 stile libero, una delle ‘legend’ di Sport e Salute – Penso che tutto quanto fatto dalla generazione precedente abbia tramandato una grossa responsabilità ai ragazzi di oggi, che non solo l’hanno raccolta ma lo hanno fatto nel migliore dei modi visto che abbiamo una Nazionale fortissima a detta di tanti, forse la Nazionale più forte, sicuramente la più coesa. E’ bello vedere che l’Italia nel nuoto c’è sempre, continua ad esserci ed anzi sta crescendo sempre di più”. E a chi gli ha chiesto cosa si debba fare per far crescere ulteriormente il nuoto italiano, Magnini ha risposto: “Il nostro sport è abbastanza fortunato perchè grazie ai costanti risultati siamo riusciti ad uscire dal discorso che abbiamo importanza solo nell’anno olimpico. Ci sono altri sport, purtroppo chiamati minori, che si vedono solo nell’anno olimpico, il nuoto invece soprattutto nei Mondiali e negli Europei è abbastanza considerato grazie ai risultati degli atleti. Ovvio che si possa fare sempre di più negli investimenti, non solo nelle strutture ma anche nei progetti o negli atleti con gli sponsor, o nella visibilità di certe gare, come ad esempio un campionato italiano che possa diventare molto importante per noi atleti”.

