Juve-Friburgo, Pogba salta partita per motivi disciplinari

Il francese escluso dai convocati per il match di Europa League

Torino, 9 mar. Paul Pogba salta per motivi disciplinari la sfida tra Juventus e Friburgo, in programma stasera per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Il centrocampista francese ieri è arrivato in ritardo in ritiro. Pogba nella stagione attuale ha giocato una manciata di minuti nel derby contro il Torino e nella gara persa domenica a Roma. Il 29enne è appena rientrato dopo il lungo stop per l’operazione al ginocchio. Oltre a Pogba, assenti De Sciglio e Milik.

Queste la lista dei giocatori convocati dall’allenatore Allegri: 1 Szczesny, 3 Bremer, 5 Locatelli, 6 Danilo, 7 Chiesa, 9 Vlahović, 11 Cuadrado, 12 Alex Sandro, 15 Gatti, 17 Kostić, 18 Kean, 19 Bonucci, 20 Miretti, 22 Di Maria, 23 Pinsoglio, 24 Rugani, 25 Rabiot, 30 Soulé, 32 Paredes, 36 Perin, 44 Fagioli, 45 Barrenechea.

