Fina sospende Barelli per un altro anno “Accanimento”

LOSANNA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Paolo Barelli continua ad essere nel ‘mirinò della Federazione Mondiale. Il presidente della Federazione Italiana Nuoto, dopo essere stato precedentemente sospeso per un periodo di due anni, ha subito una ‘penalizzazionè di un ulteriore anno. Il Collegio Etico della ex Fina, si legge sul sito di World Acquatics, ha indagato su molteplici accuse di illeciti nei confronti di Barelli, ex membro del Bureau della Fina ed ex presidente della Ligue Europeenne de Natation (LEN). L’ultima sospensione di Barelli inizierà al termine di quella che sta attualmente scontando, che durerà fino al 14 settembre 2024. “Nonostante la piena archiviazione del Pubblico Ministero svizzero relativa alle accuse mosse da Bartolo Consolo ritenute infondate, questa volta il Panel Etico della Federazione Mondiale mi ha inibito per un altro anno perchè definisce indebiti i compensi ricevuti per la mia segreteria quando ero Segretario Onorario della Federazione Mondiale tra il settembre 2009 e il luglio 2017 – ha spiegato Barelli in una nota – Trovo davvero imbarazzante che la Federazione Mondiale censuri me perchè la mia segreteria abbia ricevuto dei compensi dall’amministrazione della Federazione Mondiale stessa su diretta indicazione dell’allora management guidato dallo storico direttore esecutivo Cornel Marculescu. Ormai è ovvio che sono al centro di un’opera di destabilizzazione e di accanimento personale, anche pronta ad andare oltre statuti, regolamenti e diritto, pur di estromettermi dal mondo del nuoto malgrado i risultati sportivi, organizzativi, amministrativi e dirigenziali che ben conoscete, vanto del Paese e dell’intero movimento. Ricorrerò alla Corte Arbitrale dello Sport – conclude Barelli – anche contro questa inaccettabile decisione”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).