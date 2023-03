Este: L’Arte di Essere Donna – rassegna dedicata alla Festa della Donna 2023

Home Notizie L’Arte di Essere Donna – rassegna dedicata alla Festa della Donna 2023

Torna anche quest’anno la rassegna dedicata alla Festa della Donna, “L’Arte di Essere Donna”, con un ricco calendario di proposte culturali dedicati a valorizzare la femminilità nella versatilità di grandi espressioni artistiche e culturali.

«La Giornata Internazionale dei Diritti della Donna vuole essere un’occasione per riflettere sulla condizione femminile, sui progressi fatti e sulla strada ancora da percorrere per una parità che non sia solo di forma ma anche di sostanza. – ha dichiarato il Vicesindaco e Assessore ai Servizi Sociali Simonetta Spigolon. – Le donne, soprattutto nell’ultimo secolo, sono state protagoniste di una rivoluzione lenta e, a volte, fin troppo silenziosa, che va portata avanti con la convinzione che la parità tra uomo e donna e la parità di genere necessitano di cambiamenti culturali e sociali da parte di tutta la società.Questo 8 marzo vogliamo dedicarlo alle donne afgane, al loro coraggio, alla loro forza di lottare per diritti fondamentali come la libertà di espressione, l’istruzione, il lavoro. Esprimiamo loro tutta la nostra solidarietà ed esprimiamo, parimenti, tutta la nostra indignazione verso un regime che vuole l’invisibilità delle donne, perché terrorizzato “dalle donne consapevoli, istruite, capaci di scegliere il loro destino”, come ha affermato la regista afgana Sahraa Karimi.»

Il Programma

Mostra “Com’eri vestita?”

dal 2 al 13 marzo – Sala Pescheria Vecchia

Una domanda troppo spesso rivolta alle donne alla quale rispondono le sopravvissute alla violenza sessuale.

Installazione artistica a cura del Centro Veneto Progetti Donna

Ingresso gratuito.

Orari di apertura:

lunedì – venerdì 15.00 – 18.00

sabato e domenica: 10.00 – 12.00 e 15.00 – 18.00

Donne di Terre estreme

07 marzo, ore 21.00 – Aula Magna ex Collegio Vescovile

Incontro con la fotografa Caterina Borgato, a cura del Circolo Fotografico Euganeo.

saranno offerti spunti e riflessioni sulla condizione femminile, sugli squilibri e sulle disgregazioni che, anche nelle società a benessere diffuso, rendono ancora difficile l’affermazione sociale delle donne.

Ingresso gratuito

08 Marzo al Museo

08 marzo – Museo Nazionale Atestino

Ingresso gratuito per tutte le donne, tutta la giornata

ore 17.00 – “L’archeologia atestina con voce di donna”: visita guidata a cura della dott.ssa Cinzia Tagliaferro di Studio D

The Magic of Bellydance

08 marzo, ore 21 – Teatro dei Filodrammatici

Spettacolo di danza orientale a cura del gruppo Fiamme d’Oriente. Direzione artistica di Sara Giantin.

Ingresso a offerta libera, aperto a tutta la cittadinanza. Il ricavato delle offerte sarà devoluto all’associazione “Centro Veneto Progetti Donna-Auser”

Ricordo di Anna Magnani

11 marzo, ore 21 – Aula Magna ex Collegio Vescovile

Documentario a cura dell’Associazione Culturale Villa Dolfin Boldù.

A 50 anni dalla scomparsa della grande attrice (1973 – 2023 ) si propone la visione di documenti, interviste e ricordi a lei dedicati.

Ingresso gratuito.

Kusama: Infinity

18 marzo, ore 21 – Aula Magna ex Collegio Vescovile

Documentario dedicato a Yayoi Kusama, artista giapponese di 93 anni, famosa per le sue opere a pois. A cura dell’Associazione Culturale Villa Dolfin Boldù.

Ingresso gratuito.

“El camino del tango”

24 marzo, ore 21 – Teatro Farinelli

L’Associazione culturale La Peña Tanguera, in collaborazione con l’Associazione Auser Nuael APS, propone il recital de musical “ El camino del Tango” con ingresso a offerta libera, aperto a tutta la cittadinanza.

Il ricavato delle offerte sarà devoluto all’associazione “Centro Veneto Progetti Donna-Auser”.

Donne di Terre estreme

24 marzo, ore 21.00 – Aula Magna ex Collegio Vescovile

Incontro con Erika Poltroneri, affermata fotografa di viaggio e reportage in terre estreme, a cura del Circolo Fotografico Euganeo.

Ingresso gratuito.

Medea di Euripide

25 marzo, ore 21 – Teatro dei Filodrammatici

Spettacolo teatrale. Riproduzione della Tragedia a due personaggi a cura dell’Associazione Culturale Villa Dolfin Boldù.

Ingresso libero.

Vicolo Sant’Andrea 9

05 aprile, ore 18 – Gabinetto di Lettura

Incontro con Manuela Faccon, autrice del libro “Vicolo Sant’Andrea 9” edito da Feltrinelli.

Il romanzo, ambientato a Padova negli anni ’50, ci dona il ritratto di una donna unica e, al tempo stesso, come tante, fragile dentro, ma forte fuori. Un romanzo intimo e intenso sulla dignità al femminile, sui sacrifici che comporta la lealtà verso il prossimo e verso sé stessi.

Ingresso gratuito.

Il programma potrebbe subire variazioni. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti sul sito web www.comune.este.pd.it e sui profili Facebook e Instagram del Comune.

L’ARTE DI ESSERE DONNA

