Este: Acqua ieri oggi domani – Giornata Mondiale dell’Acqua

Acquevenete s.p.a., in occasione della Giornata mondiale dell’acqua, ha deciso di aprire le porte di quattro impianti ai cittadini, nella mattinata di domenica 19 marzo .

Si tratta delle centrali di potabilizzazione di Boara Polesine, Ponte Molo e dei depuratori di Monselice e Sant’Apollinare, presso i quali sono previste quattro visite gratuite, con partenza alle 8.30, 9.30, 10.30 e 11.30.

I posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione da effettuare entro il 13 marzo su www.acquevenete.it

L’evento “Acqua ieri oggi domani” rappresenta un’occasione interessante per gli utenti, che avranno modo di vedere da vicino come funziona la gestione quotidiana della risorsa idrica, in un contesto caratterizzato da cambiamenti climatici sempre più evidenti, ma anche di scoprire i segreti di questo bene prezioso, di essere informati sullo scenario attuale e sui possibili sviluppi futuri e, infine, di apprendere le azioni che ciascuno di noi può compiere nel proprio quotidiano per tutelare l’acqua.

(Comune di Este)