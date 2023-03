Consultazione UE sula revisione della direttiva sui ritardi a pagamento

Unioncamere del Veneto, nell’ambito della rete Enterprise Europe Network, sostiene la partecipazione delle PMI alla presente consultazione, promossa dalla Commissione Europea. I dati raccolti saranno trasmessi esclusivamente in forma anonima agli uffici della CE incaricati.

La presente consultazione fa parte dei preparativi della Commissione europea per la revisione della direttiva sui ritardi di pagamento (2011/7/UE).

L’obiettivo della consultazione è raccogliere informazioni sui seguenti aspetti connessi ai ritardi di pagamento:

le principali caratteristiche dei termini di pagamento utilizzati dalle imprese;

utilizzati dalle imprese; l’esperienza delle imprese per quanto riguarda le prassi inique di pagamento ;

; la gestione da parte delle imprese delle controversie relative ai ritardi di pagamento ;

; il punto di vista delle imprese su possibili misure strategiche volte a contrastare i ritardi di pagamento.

La presente consultazione è rivolta alle piccole e medie imprese (PMI) che operano in qualsiasi settore dell’economia e riguarda esclusivamente le condizioni di pagamento nell’ambito delle transazioni tra imprese (B2B). Pertanto i commercianti al dettaglio e le imprese che vendono per lo più direttamente ai consumatori e/o alle pubbliche amministrazioni non dovrebbero partecipare alla consultazione.