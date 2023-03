Trasporti, Fedriga: ‘Logistica tra principali asset di crescita, nord est strategico’

Roma, 8 mar. “La logistica è uno dei principali asset strategici di crescita. Nel nostro territorio esiste il porto più importante d’Italia, che è il porto di Trieste che, unito a a quello di Monfalcone e l’autorità di sistema, è un’opportunità enorme per il sistema Paese e, insieme a tutto il nord-est e alla Lombardia può rappresentare sicuramente un fulcro europeo di prima importanza”. Così il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, intervenendo a LetExpo, l’innovativa fiera su logistica, trasporti e servizi a 360 gradi.

“I nuovi assetti internazionali – ha aggiunto Fedriga – visto il nuovo contesto internazionale che stiamo vivendo (e, ovviamente, non voglio entrare nel merito) dà alla nostra area del paese una strategicità fondamentale che può rappresentare un’occasione da non perdere”.

