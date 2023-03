FINANZIAMENTI IN TUTTA LA PROVINCIA GRAZIE AL FONDO FOR.TE.

GRAZIE AL FONDO FOR.TE. IL TEAM DI ASCOM SERVIZI SPA PORTA NEL PADOVANO CENTINAIA DI MIGLIAIA DI EURO PER LA FORMAZIONE

E GRAZIE A BEN 7 PIANI MONOAZIENDALI FINANZIATI, LE TERME CONQUISTANO 430 MILA EURO

Solo l’area termale ha visto l’approvazione di 7 piani monoaziendali per un totale di 430mila euro di finanziamento ma, complessivamente, tutti i piani monoaziendali attivati grazie a For.Te., il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua delle imprese del comparto terziario, progettati e gestiti da Ascom Servizi Spa, braccio operativo di Confcommercio Ascom Padova, hanno sviluppato qualcosa come 930mila euro.

“Un risultato – commenta Marco Italiano, vicedirettore di Ascom Servizi Spa – per il quale mi sento di ringraziare, soprattutto, la nostra squadra formata da circa 15 professionisti che propongono, progettano e gestiscono piani formativi a moltissime realtà”.

Il Fondo For.Te., nella sostanza, è un prezioso strumento che permette alle aziende di fare formazione in modo gratuito.

“Ascom Servizi Padova spa annovera tra i suoi clienti – sottolinea il presidente di Ascom Servizi Spa, Enrico Baggio – numerosissimi aderenti al Fondo che, ormai con una storicità di anni, riescono ad usufruire di formazione finanziata in diversi ambiti, tra cui salute e sicurezza; vendita e comunicazione; informatica; lingue straniere; gestione aziendale e sviluppo delle risorse umane; formazione specialistica per comparti”.

Il team dedicato di Ascom Padova accompagna le imprese durante tutto l’iter, dall’analisi dei fabbisogni e presentazione della domanda sino alla gestione e rendicontazione del finanziamento, occupandosi inoltre degli aspetti burocratici e amministrativi.

Nello specifico, grazie all’Avviso 2/22 pubblicato nel maggio dello scorso anno e chiuso ad ottobre dello stesso dedicato al Comparto Commercio, Turismo e Servizi, Ascom Servizi Padova spa è riuscita a far convogliare notevoli finanziamenti verso numerose realtà.

“È fondamentale – commenta Marco Gottardo, direttore di Federalberghi Terme Abano Montegrotto – valorizzare e qualificare il capitale umano nell’attuale quadro di riferimento del settore turistico e termale. L’aggiornamento costante delle professionalità è un asset strategico di sviluppo del nostro comparto”.

“Grazie al fondo For.Te – aggiunge il presidente di Federalberghi Terme Abano Montegrotto, Walter Poli – previsto dal nostro CCNL il nostro comparto usufruisce di una formazione finanziata che, diversamente, dovremmo comunque fare ma con costi sicuramente più elevati”.

Ad ogni modo, come si diceva, non solo le Terme hanno goduto dei finanziamenti di For.Te.

Per quanto riguarda, inoltre, i piani territoriali della Regione Veneto, Ascom Servizi ha presentato e ottenuto circa un milione di euro di contributi, preziosi per potenziare e valorizzare le realtà locali andando così a consolidare il tessuto economico locale.

Non è mancato, peraltro, anche l’ambito dei piani nazionali dove sono stati ottenuti circa 600mila euro di contributi, di cui la metà dedicata alla filiera del benessere sostenibile.

“Un doveroso ringraziamento – chiosa il presidente di Confcommercio Ascom Padova, Patrizio Bertin – va a chi, con competenza e dedizione si occupa dei progetti e li segue con attenzione, ma un ringraziamento va anche a tutte le realtà aziendali che, ormai con una certa continuità, scelgono di affidarsi al know how della nostra società servizi certe di trovare le risposte alle loro domande”.

PADOVA 8 MARZO 2023

(Ascom Padova)