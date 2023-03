Sorteggiati i tabelloni di Indian Wells, 10 azzurri al via

INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) – Dieci azzurri al via aspettando le qualificazioni. Sorteggiati nella notte i tabelloni del “BNP Paribas Open”, di scena a Indian Wells, in California, sul cemento. In campo maschile guida la pattuglia italiana nel primo Atp Masters 1000 stagionale (montepremi 10.143.750 dollari) Jannik Sinner, fermato agli ottavi in entrambe le precedenti partecipazioni. L’altoatesino, numero 13 del mondo e testa di serie numero 11, esordirà direttamente al secondo turno contro il 36enne francese Richard Gasquet o un qualificato. Possibile, in caso di successo, un derby italiano al terzo turno tra Sinner e Lorenzo Musetti, inseriti nell’ottavo di Holger Rune, reduce dalla finale di Acapulco. Il carrarino, numero 21 del mondo e chiamato a riscattare la deludente trasferta in America Latina sulla terra battuta, dopo il bye esordirà contro il mancino francese Adrian Mannarino o l’ex numero 3 Dominic Thiem. Fa parte delle teste di serie anche Matteo Berrettini (20). Dopo il bye incontrerà lo spagnolo Roberto Carballes Baena o un qualificato. Il tennista romano è inserito nell’ottavo di finale di Cameron Norrie, campione quest’anno dell’Atp 500 di Rio, e nel quarto di Andrey Rublev, fresco finalista a Dubai. Inizieranno invece al primo turno gli altri due italiani, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini. Il torinese è atteso dal 29enne australiano Jason Kubler: in palio la sfida con Grigor Dimitrov e un eventuale ottavo contro Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero 2. Fognini debutterà incontrando il ventenne statunitense Ben Shelton: il vincente andrà a sfidare al secondo turno Taylor Fritz. Intanto Francesco Passaro, Matteo Arnaldi e Roberto Marcora sono approdati al turno decisivo delle qualificazioni. Passaro, dodicesima testa di serie, ha sconfitto per 6-4 4-6 6-0 lo statunitense Mitchell Krueger e si giocherà l’ingresso nel main draw con il cinese di Taipei Tung-Lin Wu; Arnaldi, numero 13 del seeding, ha battuto 6-4 6-3 il sudafricano Lloyd Harris e se la vedrà ora contro l’australiano Thanasi Kokkinakis mentre Marcora, superato per 6-1 6-3 Stefan Kozlov, se la vedrà con l’australiano Aleksandar Vukic. Eliminato invece Mattia Bellucci, che ha ceduto 6-3 6-4 al moldavo Radu Albot.

Anche fra le donne (secondo Wta 1000, 8.800.000 dollari) in cinque sono già nel main draw. Martina Trevisan, 23esima testa di serie, entrerà in gara direttamente al secondo turno contro la vincente del match tra la statunitense Madison Brengle e una qualificata. Camila Giorgi deve vedersela con una giocatrice proveniente dalle qualificazioni: in caso di vittoria secondo turno contro la statunitense Jessica Pegula, numero 3 del ranking e del seeding. Elisabetta Cocciaretto è stata sorteggiata al primo turno contro la spagnola Parrizas Diaz: chi vince dovrà vedersela con la spagnola Paula Badosa, numero e 21 del seeding, campionessa nell’edizione del 2021. Jasmine Paolini trova dall’altra parte della rete la tedesca Tatjana Maria e in caso di successo affronterà la russa Daria Kasatkina, ottava testa di serie. Lucia Bronzetti, infine, fa il suo esordio con la statunitense Bernarda Pera: in palio il secondo turno contro la russa Liudmila Samsonova, numero 12 del tabellone. Nelle qualificazioni Sara Errani, 14esima testa di serie, ha battuto al primo turno per 6-4 6-2, in un’ora e 17 minuti, l’elvetica Ylena In-Albon e si giocherà l’ingresso nel main draw con la mancina olandese Arantxa Rus. Subito fuori Lucrezia Stefanini, 22esima testa di serie, che ha ceduto 7-6(6) 2-6 6-1, dopo oltre due ore e mezza di lotta, alla slovena Kaja Juvan.

