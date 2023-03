Repower, al via la terza stagione del podcast “Rumors d’ambiente”

MILANO (ITALPRESS) – Un viaggio tra le grandi innovazioni, del presente e del passato recente, che stanno cambiando il mondo per renderlo più sostenibile: sarà online dal 7 marzo la terza stagione del podcast “Rumors d’ambiente – Alla ricerca della sostenibilità”, ideato e prodotto da Repower, gruppo attivo nel settore energetico e della mobilità sostenibile. Il podcast, nato nel 2020 e diventato uno dei più ascoltati sul tema della sostenibilità, quest’anno vedrà come conduttore l’autore e divulgatore Filippo Solibello, voce del programma “Caterpillar AM” su Radio 2, con una co-conduttrice d’eccezione: la forma di intelligenza artificiale più avanzata del momento, Chat GPT.

Focus della nuova stagione è l’innovazione applicata alla sostenibilità: proprio lo sviluppo sostenibile, infatti, è uno degli ambiti su cui si stanno concentrando innovatori, ricercatori, start up di tutto il mondo e uno dei settori più fertili per le nuove idee e le invenzioni del XXI secolo.

Dalla mobilità elettrica alle energie rinnovabili, dalla moda al food fino ai mondi virtuali, Rumors d’ambiente sarà un vero e proprio viaggio all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità. Il format prevede blocchi di due puntate, una a settimana, che dialogheranno tra loro: il “focus”, racconto di un’innovazione che ha fatto la storia della sostenibilità (dalla prima batteria al litio alla prima Fiat elettrica, presentata a Torino negli anni ’70, fino all’open source) e l’intervista a startup, imprenditori, ricercatori e protagonisti dell’innovazione che promettono di essere “the next big one” nel campo della sostenibilità.

Quest’anno il podcast sarà all’insegna dell’innovazione anche nella forma: come co-conduttrice, infatti, Filippo Solibello si avvarrà del supporto di Chat GPT, a cui si chiederà di trovare spunti di riflessione e nuove domande da porre agli ospiti. Un circolo virtuoso, da innovazione a innovazione, che proseguirà anche nella newsletter del podcast “Rumors Extra”: gli iscritti potranno infatti porre domande alla Chat sul tema della settimana, e leggere la risposta “personalizzata” nell’edizione successiva della newsletter.

Il podcast, online dal 7 marzo sul sito di Repower e su tutte le piattaforme di podcasting, parte già con una serie di puntate da ascoltare: un’intervista a Marco Frey, Direttore del Laboratorio di ricerca sulla sostenibilità della Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa, che farà il punto sui principali scenari di innovazione legati alla sostenibilità, a cui seguiranno la prima coppia di puntate dedicata ad un alleato chiave delle fonti rinnovabili: lo storage. Il “focus” racconterà la prima batteria al litio, ideata da John Goodenough, Stanley Whittingham e Akira Yoshino, vincitori del Premio Nobel per la Chimica nel 2016; l’intervista si concentrerà sui nuovi sistemi per conservare l’energia: Filippo Solibello ne parlerà con Matteo Mazzotta, CEO della start up Green Energy Storage, che ha sviluppato un’innovativa tecnologia ibrida idrogeno/liquido per lo storage del futuro.

Per Fabio Bocchiola, AD di Repower Italia, “la sostenibilità è una palestra perfetta per sperimentare e fare ricerca per gli “inventori” del XXI secolo, rappresentando la principale sfida di questi anni: per questo motivo la nuova stagione di Rumors d’ambiente torna a raccontare la sostenibilità puntando in modo deciso sull’innovazione e sui protagonisti che hanno dato un contributo chiave nel passato o che promettono di fare la differenza rispetto alle sfide che ci attendono. Con questo progetto Repower vuole dare un contributo di riflessione, racconto e divulgazione sull’innovazione applicata alla sostenibilità, valori chiave della storia e del futuro di Repower”.

“E’ un grande piacere per me salire a bordo di quest’avventura, perchè unisce tutte le mie passioni a partire dal mezzo, il podcast, che per noi che veniamo dalla radio è un approdo naturale – commenta il conduttore Filippo Solibello -. E poi l’innovazione e la sostenibilità, le sfide chiave per il nostro futuro. Sarà un modo per pensare, riflettere, imparare, e anche, naturalmente, divertirci”.

Quest’anno il podcast sarà anche integrato nella nuova edizione del White Paper di Repower sulla mobilità sostenibile, grazie a focus dedicati a Rumors d’ambiente nelle diverse sezioni del White Paper: dalla transizione energetica ai trend sulla mobilità sostenibile in Italia e nel mondo, fino alle principali innovazioni legate alla nuova mobilità.

Il podcast è disponibile sul sito dedicato e gratuitamente sulle principali piattaforme di podcast: Apple, Spotify, Google, Spreaker, Audible, Deezer, iHeart, Castbox, Podcastaddict, Podchaser.

– foto ufficio stampa Repower –

(ITALPRESS).