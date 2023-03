Misurare l’ergonomia, dalla valutazione alla certificazione dei macchinari

Il 9 febbraio un webinar dedicato anche ai pulitintori di Confartigianato

Detergo Magazine e AIFL in collaborazione con ErgoCert organizzano un webinar dal titolo “Misurare l’ergonomia. Dalla valutazione alla certificazione ergonomica dei macchinari” che si terrà il pomeriggio del 9 marzo alle 14.30.

Il webinar è gratuito ed è rivolto ai produttori e a tutti gli operatori di mercato della manutenzione tessile e. più in generale, al mercato della lavanderia. Perché l’ergonomia abbraccia la grande realtà, come le lavanderie industriali, ma anche la piccola attività di carattere artigianale. L’ergonomia vista non solo come una prescrizione nell’ambito della sicurezza sul lavoro, ma anche come elemento essenziale per migliorare i processi di lavoro e incrementare l’attività produttiva.

Relatore:

Marco Bordignon, Responsabile Tecnico di ErgoCert, intervistato dal direttore Detergo Marzio Nava fa alcune anticipazioni.

Di cosa si parlerà?

Come coniugare la tutela della salute del lavoratore e la redditività dell’impresa? In che cosa consiste la misurazione ergonomica? Nell’interazione uomo/macchina il rispetto dei principi ergonomici può determinare un miglioramento dell’organizzazione di lavoro?

(Confartigianato Imprese Padova)