Incontri su “Comunità Energetiche rinnovabili e i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile”

Incontro informativo per la promozione delle “Comunità Energetiche rinnovabili e i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente. Uno strumento per la transizione energetica“, promosso dalla Regione del Veneto in collaborazione con le Province del Veneto e la Città Metropolitana di Venezia.

Evento unico ripetuto in date diverse come sottoindicato:

Sedi: Comune di San Giorgio in Bosco – Sala Oriana Fallaci, lunedì 13 marzo p.v. ore 10;

Provincia di Padova – Sala convegni di Piazza Bardella 2, lunedì 20 marzo p.v. ore 10;

Comune di Este – Sala Consiliare, lunedì 27 marzo p.v. ore 10.

N.B. Per la data del 20 marzo: prenotazione obbligatoria, indicando NOME, COGNOME, ENTE o ASSOCIAZIONE, TELEFONO alla seguente mail [email protected]

(Provincia di Padova)