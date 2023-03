Conferenza stampa: “Appassionati – La psicologia per tutti tra ville, parchi e sale antiche”

“Appassionati – La Psicologia per tutti tra ville, parchi e sale antiche: applicazioni e riflessioni sulla vita quotidiana” è una rassegna di 13 appuntamenti per approfondire il funzionamento della mente con docenti e esperti, tra tematiche note e inaspettate.

Un ciclo di eventi sulla Psicologia come disciplina ampia e differenziata, ospitato in dimore storiche, luoghi significativi e spazi verdi di Padova e delle province del Veneto.

La presentazione in conferenza stampa

martedì 7 marzo, ore 12:45

sala Giulio Bresciani Alvarez – Palazzo Moroni

Partecipano:

Andrea Colasio, assessore alla cultura

Francesca Pazzaglia, direttrice del Dipartimento di Psicologia generale – Dpg

Erika Borella, referente della commissione Terza Missione e Impatto Sociale – TeMI del Dpg

Nicola Cellini, membro della commissione TeMI del Dpg

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)