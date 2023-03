Eolico offshore, il progetto Barium Bay al largo delle coste pugliesi

74 mega turbine galleggianti, posizionate in mezzo al mare Adriatico, a circa 40 chilometri al largo delle coste pugliesi in un’area compresa tra Bari e Barletta, per una potenza complessiva di 1,1 GW: sono questi i dati essenziali di Barium Bay, innovativo progetto di eolico offshore italiano. Il mega progetto di nuovo parco eolico galleggiante è il risultato della joint venture tra Galileo, piattaforma europea per lo sviluppo delle energie green e Hope, azienda attiva nelle tecnologie legate alle rinnovabili con sede operativa a Bari.

Il progetto Barium Bay rappresenta una grande opportunità per accelerare nella transizione energetica da fonti rinnovabili e costituire nell’area pugliese un importante hub di tecnologia e competenze del settore. Ciascuna delle 74 turbine dell’impianto avrà una potenza di 15 MW e grazie alla posizione in mezzo al mare in una zona particolarmente ventosa, dovrebbe permettere di raggiungere una produzione annua di circa 3 miliardi di kw/h, che corrisponde, più o meno, dal fabbisogno di circa un milione di famiglie. Allo stato attuale, il progetto, che porta lo stesso nome della joint venture, si trova nella fase di ultimazione degli studi ambientali e dei dettagli tecnici. Dai risultati di questi studi verrà prodotta la valutazione di impatto ambientale (VIA) che sarà inviata ai ministeri competenti entro l’estate 2023. Parallelamente sarà avviata una campagna di misurazione della risorsa eolica a mare della durata di 24 mesi affidata alla società spagnola Eolos Floating Lidar Solutions.

Barium Bay rappresenta il secondo grande progetto di eolico offshore in Puglia, dopo Lupiae Maris, che vedrà sorgere al largo delle coste tra Brindisi e Lecce un parco eolico da 35 turbine galleggianti per una potenza complessiva di 525 MW. Per questo progetto è stata presentata il 30 dicembre 2022 l’istanza di valutazione per l’impatto ambientale.

