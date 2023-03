All’ombra della Povolata: un successo il debutto dell’ultimo libro del poeta contadino Resio Veronese

Un successo la presentazione dell’ultimo libro del poeta contadino Resio Veronese, presidente dei “Senior” di Coldiretti Padova e autore di numerose raccolte di poesie e ricordi legati all’agricoltura nella bassa padovana. Sala gremita domenica 5 marzo a Sant’Elena per l’anteprima di “All’ombra della povolata. Voci lontane da un mondo contadino”.

Sono intervenuti il sindaco Emanuele Barbetta, gli storici Roberto Valandro e Lucio Merlin, il presidente di Coldiretti Padova Massimo Bressan e il presidente dei senior Coldiretti del Veneto Marino Bianchi, la consigliera regionale Elisa Venturini, il parroco di Sant’Elena e Granze don Andrea Pellegrini. Tutti i presenti hanno sottolineato la forza della memoria e la volontà di recuperare e tramandare la testimonianza di uomini e donne che con il loro duro lavoro hanno dato un contributo fondamentale allo sviluppo dell’agricoltura nel nostro territorio.

Suggestivo l’accompagnamento musicale degli allievi della scuola “Il Cenacolo”: Chiara Barotti, Giulia Bertazzolo, Francesco Scarparo, Tommaso Trevisan, Davide Zago. Emozionato e lusingato da tanto interesse, l’autore Resio Veronese ha affidato le sue memorie della vita contadina della bassa padovana alle pagine del libro. L’iniziativa ha uno scopo benefico perché il ricavato delle vendite sarà devoluto alle iniziative rivolte ai ragazzi con disabilità dell’Associazione Age Speciale Odv.

Per l’acquisto del libro è possibile rivolgersi anche ai nostri uffici zona e contribuire così ad un fine benefico.

Resio Veronese, agricoltore 80enne della Bassa Padovana, è conosciuto come il poeta contadino per la sua attività rivolta alla diffusione delle tradizioni rurali. E’ un pensionato attivo di Coldiretti Padova, non a caso presidente dell’associazione provinciale degli over 65, che raccoglie otre 13 mila iscritti, e grande appassionato di storia. Nel suo agriturismo “Campagna Saline”, operativo fino a poco tempo fa, i clienti oltre che a degustare piatti si approcciavano ai tempi andati grazie ad una raccolta di oggetti e strumenti che di fatto è una collezione di ricordi minuziosa e visitabile ora a disposizione della amministrazione comunale. Quella di Resio è memoria sempre generosa che mette a disposizione di piccoli e grandi attraverso le sue parole, i suoi scritti. E anche in questo caso i gesti di una forte coerenza esprimono il senso dell’essere gente di campagna, di tramandare valori antichi e insegnamenti sempre attuali, di essere allo stesso tempo testimone e protagonista della trasformazione dell’agricoltura e dell’ambiente, con le radici ben piantate a terra e il pensiero sempre in movimento. Tuttora impegnato nel sociale e nell’ambito della didattica scolastica, Resio indossa “i panni” del passato per far vivere alle nuove generazioni i segreti di una cultura attraverso la coltivazione dei campi e il racconto di aneddoti, proverbi e detti della gente dei campi.

Da alcuni mesi la sua collezione fa parte della Piccola Fattoria Didattica realizzata all’interno della storica Barchessa comunale di Sant’Elena, grazie all’impegno di un affiatato gruppo di volontari guidati da Resio Veronese. La Piccola Fattoria è a disposizione dei ragazzi della “Casa fuori Casa”, iniziativa dell’associazione Age Speciale per i giovani con disabilità. Seguiti da operatori e psicologi i ragazzi si prendono cura dell’orto, del pollaio e dell’allevamento dei coniglietti nani, con la supervisione di Resio Veronese ed Emma, sempre pronti ad intervenire, a fornire consigli e suggerimenti utili per gestire al meglio la piccola fattoria.