Padova aspetta Trento, Cuttini e Desmet: “Vogliamo salvarci, daremo tutto”

Bianconeri in campo in una Kioene Arena delle grandi occasioni per l’ultimo impegno casalingo della regular season. A Padova arriverà Trento, finalista di Coppa Italia una settimana fa e a caccia del miglior piazzamento possibile in vista dei playoff scudetto. Coach Cuttini riconosce la forza dell’avversario ma avvisa i suoi: “Ora ci giochiamo tutto”.

Appuntamento alla Kioene Arena domani alle 18.00 (diretta VolleyballWorld).

L’AVVERSARIO. “E’ una partita importante contro un grande avversario – esordisce Jacopo Cuttini – Ci giochiamo il nostro obiettivo stagionale contro le due finaliste di Coppa Italia, conosciamo benissimo il valore di Trento e i campioni che può schierare. Cercheremo di mettere in campo tutte le nostre energie e anche di più, perché vogliamo con tutte le nostre forze rimanere in SuperLega e di conseguenza vogliamo metterli in difficoltà con le nostre armi”.

LIVELLO ALTISSIMO. “Giochiamo contro un top team della SuperLega, – fa eco al coach Mathijs Desmet – mantiene sempre un livello altissimo ed è in lotta per conquistare un buon piazzamento in chiave playoff. Da parte nostra dobbiamo fare la nostra partita, sbagliare il meno possibile e cercare di metter loro pressione. Vogliamo ripetere le buone prestazioni che abbiamo fatto con Verona e Monza per avvicinarci ancora di più all’obiettivo salvezza”.

SALVEZZA. “La mia stagione? Sarò felice quando ci salveremo – continua lo schiacciatore belga – E’ la cosa più importante. Oltre a questo sono felicissimo di essere qui e di giocare in SuperLega e sono contento della crescita che ho avuto fino ad ora, consapevole che da migliorare c’è ancora molto”.

PRECEDENTI E ARBITRI DEL MATCH. Sono 40 i precedenti tra Padova e Trento, i dolomitici sono in vantaggio 33-7 nelle vittorie. Trento ha vinto il match di andata, mentre nella passata stagione, in Trentino hanno avuto la meglio i bianconeri (2-3) e a Padova l’ha spuntata la squadra di Lorenzetti (1-3). La sfida sarà arbitrata Giuseppe Curto (1° arbitro) e Marco Braico (2° arbitro) mentre l’addetto al videocheck sarà Davide Pettenello

BIGLIETTI PER SFIDA CON TRENTO. Sono disponibili online gli ultimi biglietti per assistere alla sfida di domani. Per acquistare visitare la sezione biglietti del sito ufficiale di Pallavolo Padova.

Francesco Munari

Ufficio stampa Pallavolo Padova

(Pallavolo Padova)