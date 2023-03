Huetter vince il super g di Kvitfjell davanti a Curtoni

KVITFJELL (NORVEGIA) (ITALPRESS) – Cornelia Huetter beffa per un solo centesimo Elena Curtoni e va a vincere il supergigante di Kvitfjell, valido per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. La 30enne austriaca centra il primo successo stagionale (il quarto in carriera) chiudendo in 1’26″83, per un soffio davanti all’azzurra che però si consola col primato nella classifica di specialità: per la 32enne valtellinese del Centro Sportivo Esercito altro secondo posto in super-G dopo quello di St.Moritz dello scorso dicembre. “Va bene così, l’importante è fare bene le gare e andare forte – commenta la Curtoni a RaiSport – Ho trovato competitività in due discipline e la cosa mi rende contenta e soddisfatta del lavoro che ho svolto. Ma non è finita, devo continuare a battere il chiodo, ci sono ancora delle gare importanti. Domani c’è la discesa e devo riscattare la prova di Crans Montana”. Completa il podio di oggi Lara Gut-Behrami (+0″12) che precede Mikaela Shiffrin, sempre comunque saldamente al comando della graduatoria generale di Coppa del Mondo. Deve accontentarsi della quinta piazza Federica Brignone (+0″29), a punti Laura Pirovano (15^) e Roberta Melesi (25^) mentre Sofia Goggia commette un errore sull’ultimo tratto ed esce di scena mentre era virtualmente al comando. Domani in programma una discesa, poi domenica un altro supergigante a chiusura del weekend norvegese.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).