Este: I luoghi del Tiepolo in festa

La Proloco di Este, aderente da qualche anno alla Rete dei Luoghi del Tiepolo, partecipa con entusiasmo a I luoghi del Tiepolo in festa, una settimana di eventi attorno al 5 marzo – data di nascita dell’artista – tra conferenze, visite guidate e concerti, con un calendario ricco di appuntamenti che coprirà addirittura tutto il mese di marzo e che accompagnerà il pubblico non solo alla conoscenza dell’opera del grande pittore veneto, ma anche all’avvicinamento alla sua biografia artistica, in viaggio nei tanti luoghi locali ed internazionali che lo hanno ospitato e che tuttora sono sede delle sue grandi opere liturgiche e profane. In viaggio in tanti territori del Veneto, Friuli Venezia Giulia e Germania per festeggiare la data di nascita di Giambattista Tiepolo.

Per la città di Este sarà l’occasione di incontrare l’opera del Tiepolo ed apprezzare la bellezza della bellissima Pala del Duomo, restituita alla comunità dopo anni di restauro. Si conosceranno l’artista, la sua biografia e l’opera attraverso conferenze, visite guidate e sonorità settecentesche.

Il prof. Felice Gambarin, esperto conoscitore dell’arte dedicherà il suo sguardo appassionato per incontrare il pubblico, in un viaggio pieno di curiosità, passione e colori.

Il programma

Domenica 5 marzo – ore 18 – ex Chiesa San Rocco

Giambattista Tiepolo – Dal Barocco al trionfo del Rococo, luce e colore della pittura veneziana del ‘700 (pt. 1)

a cura di Felice Gambarin

Domenica 12 marzo – ore 18 – ex Chiesa San Rocco

Giambattista Tiepolo – Dal Barocco al trionfo del Rococo, luce e colore della pittura veneziana del ‘700 (pt. 2)

a cura di Felice Gambarin

Venerdì 17 marzo – ore 21 – Duomo di Santa Tecla

Visita guidata alla Pala del Tiepolo

a cura di Felice Gambarin

Giovedì 30 marzo – ore 21 – Duomo di Santa Tecla

Visita guidata alla Pala del Tiepolo

a cura di Felice Gambarin

Domenica 02 aprile – ore 15.30 – Duomo di Santa Tecla

Visita guidata alla scoperta del Duomo e della Pala del Tiepolo

a cura di Fondazione Irea e Duomo S. Tecla

Mercoledì 05 aprile – ore 21 – Duomo di Santa Tecla

Gran Concerto “Miserere”

Musiche di G.B. Platti e J.S. Bach

Caterina Ensemble – Maestro A. Kirschner

