Calderone, ‘in cambiamenti Istituto storia del Paese, sguardo al futuro tra lavoro e welfare’

Roma, 3 mar. (Adnkronos/Labitalia) – “Nella storia dei cambiamenti dell’Istituto leggiamo in controluce la storia del Paese. Con un futuro che mette in parallelo welfare e lavoro con l’obiettivo di innovare il Paese. E con questo obiettivo stiamo lavorando alla riforma delle politiche attive”. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Marina Calderone, intervenendo all’evento ‘L’evoluzione del welfare e del lavoro per innovare il Paese’ a Palazzo Wedekind a Roma per la celebrazione dei 125 anni dell’Inps, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“Assistiamo a un profondo cambiamento della società, a una nuova domanda dei lavoratori e tutto questo chiama le istituzioni a nuovi schemi di tutela. Stiamo lavorando per il potenziamento delle politiche attive, in cui l’attivazione delle persone è la linea guida, cercando di sostenere percorsi previdenziali stabili, garantendo il diritto-dovere al lavoro al centro della Costituzione. Innovare prestando attenzione a mantenere in salute il legame con il welfare che è il presupposto per un Paese civile” ha aggiunto.

