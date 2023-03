AMBULANTI: PRESTO IN CONSIGLIO DEI MINISTRI IL DDL SULLA CONCORRENZA CON MISURE DI TUTELA PER LE MICRO IMPRESE

SATTIN (FIVA CONFCOMMERCIO ASCOM VENETO E PADOVA): “SPERIAMO IN UN ITER SENZA INTOPPI”

“Approderà presto” in Consiglio dei Ministri il DDL sulla concorrenza, con “misure volte alla tutela dei venditori ambulanti“.

Lo ha annunciato in una nota il sottosegretario al Ministero delle Imprese, Massimo Bitonci, sottolineando che le concessioni verranno rilasciate secondo criteri che preserveranno le micro imprese.

Sempre secondo quanto annunciato dal sottosegretario Bitonci, “sarà previsto un numero massimo di concessioni e avrà rilevanza la professionalità e l’esperienza maturata da anni di duro lavoro e servizio ai cittadini, anche nelle zone più lontane dai centri urbani densamente abitati”.

Le amministrazioni che non hanno provveduto ad effettuare i rinnovi, “potranno riconoscere le concessioni in essere fino al 31 dicembre 2024”.

“Il sottosegretario Bitonci – commenta Ilario Sattin, presidente regionale di Fiva Confcommercio Veneto e provinciale di Fiva Confcommercio Ascom Padova – si era speso in tal senso nel corso della nostra recente assemblea di Cervia e dunque gli va dato atto di aver operato per mantenere l’impegno assunto in quella sede. La speranza è che il disegno di legge, nel corso del suo iter, non incontri ulteriori difficoltà rispetto a quelle che stiamo affrontando ormai da qualche anno, da quando cioè la direttiva europea che va sotto il nome di Bolkestein ha reso insonni le notti di migliaia di operatori che chiedono solo di poter programmare il proprio futuro, già difficile di per se stesso, ma senza prospettive se anni di lavoro dovessero cedere il passo a norme, magari giuste in termini teorici, ma sicuramente sbagliate se viste nell’ottica della tradizione dell’ambulantato italiano”.

PADOVA 3 MARZO 2023

(Ascom Padova)