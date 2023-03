Alla ricerca di idee e progetti per le scuole!

Crediamo nei giovani e nell’importanza della formazione. Per questo abbiamo creato il progetto Attivamente. Vuoi aiutarci a costruire strumenti e conoscenze per creare il loro futuro? Scopri come possiamo farlo insieme…

Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. — Eleanor Anna Roosevelt

Crediamo che sia importante dare ai bambini e ai ragazzi la possibilità di crescere consapevoli del proprio valore curando le proprie attitudini, sviluppando creativamente idee e pensieri e seguendo i propri sogni.

Questo è il nostro obbiettivo e per perseguirlo, nel 2002, abbiamo ideato il progetto Attivamente, che offre agli studenti delle province di Padova e Rovigo un ricco programma di iniziative extradidattiche in grado di stimolare il pensiero critico e la progettualità, in un percorso di formazione e maturazione complementare all’attività scolastica.

Il programma di Attivamente si rinnova!

Attivamente si aggiorna continuamente e per essere al passo con i tempi e per rispondere alla necessità del mondo della scuola e le nuove esigenze di alunni e studenti abbiamo deciso di innovare e ampliare il programma.

Vogliamo, infatti, dare gli strumenti ai nostri giovani per affrontare le prove che il futuro riserverà loro.

Per riuscirci abbiamo bisogno di te.

Siamo alla ricerca di nuove attività e nuovi soggetti ai quali affidare la realizzazione delle proposte extradidattiche che partiranno a settembre e che copriranno il triennio 2023-2025.

Le nuove iniziative dovranno rientrare in questi ambiti tematici:

educazione ambientale e valorizzazione del territorio e della comunità, per una cittadinanza attiva

educazione relazionale, sociale e multiculturale

educazione alla musica, al teatro, all’arte e all’espressione corpore

educazione alla scienza e alla tecnica

educazione alla salute e ai corretti stili di vita

Proponici la tua idea

L’invito a proporre nuove attività è rivolto a tutti i soggetti pubblici, privati o appartenenti al privato sociale, aventi sede nel Veneto, che operino da almeno tre anni nel settore. Gli interessati devono, inoltre, fornire l’iniziativa unicamente nelle Scuole delle province di Padova e Rovigo e devono poterla replicare almeno 30 volte per anno scolastico per i 3 anni scolastici consecutivi (a.s. 2023/2024; a.s 2024/2025; a.s 2025/2026).

Per inviare le proposte di progetto c’è tempo fino al 31 marzo 2023 alle ore 13.00.

Voglio partecipare

(Fondazione Cariparo)