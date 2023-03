Vides Veneto cerca volontari

L’associazione Vides Veneto sta cercando dei volontari da inserire come insegnanti di italiano nella propria scuola di lingua.

In particolare, l’appello è rivolto a persone motivate e disponibili a svolgere volontariamente l’attività di insegnamento della lingua italiana come L2 a migranti di ogni origine e livello linguistico. I volontari saranno seguiti da delle figure preparate e accompagnati con una formazione metodologica e culturale.

Le lezioni si tengono in presenza presso la scuola professionale CIOFS FP Don Bosco in via Orsini, 15 a Padova, il giovedì dalle ore 19:00 alle 20:30 e il sabato dalle ore 9:00 alle 10:30.

Per maggiori informazioni contattare alla email [email protected] oppure la sig.ra Anna Maria al numero 349/6609206.

(CSV di Padova)