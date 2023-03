Novità De Ketelaere e Dimarco, scalpitano Jesè e Cabral

Le ultime dai campi di allenamento della Serie A



Roma, 2 mar. – Milan, le scelte di Pioli per Firenze

Più Giroud che Origi in avanti sabato sera contro la Fiorentina. Queste le indicazioni che arrivano da Milanello, dove la squadra di Pioli si è allenata al gran completo dopo i recuperi di Bennacer e Calabria. A rischio , pronti Kjaer e De Ketelaere per scendere in campo dal 1′ minutp al Franchi in campionato.

Inter, le condizioni di Skriniar e Dimarco

Nella seduta di oggi alla Pinetina non ci sono stati segnali importanti sui i prossimi allenamenti da parte di mister Simone Inzaghi in vista del match di domenica contro il Lecce. Certa in campionato la defezione di Correa, recuperabile da un problema alla coscia solamente dalla prossima settimana.

Napoli, le condizioni di Raspadori

Il Napoli di Luciano Spalletti oggi a Castelvolturno ha svolto la seduta d’allenamento in vista del match contro la Lazio di Maurizio Sarri. , che si è limitato a svolgere delle terapie e parte del lavoro in palestra per recuperare da un problema muscolare alla coscia sinistra. L’attaccante potrebbe tornare arruolabile tra circa 20 giorni.

Fiorentina, chi in attacco col Milan?

Mister Italiano chiamato a sciogliere il per il ruolo di prima punta viola nel match di sabato sera al Franchi contro il Milan. Il brasiliano ha messo a segno 5 gol (e un assist) in 12 presenze in campionato e soprattutto sta attraversando un ottimo momento di condizione; per Jovic invece sono 3 i gol all’attivo in 19 partite di campionato, un trend che non soddisfa al momento i fantallenatori. Il tecnico tiene tutti in considerazione, ma Cabral appare favorito per una maglia da titolare.

Sampdoria, Jesè o Quagliarella dal 1′?

Piccola emergenza in attacco in casa Sampdoria nel prossimo match, decisivo, a Marassi contro la Salernitana. Mister Stankovic infatti deve fare a meno dello squalificato Gabbiadini, tra Jesè, al momento in leggero vantaggio per una maglia da titolare, e l’esperto Quagliarella ristabilito dalla gastroenterite che lo ha tenuto fuori lunedì contro la Lazio.



Fantacalcio.it per Adnkronos

(Adnkronos)