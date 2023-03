Serie A, 11 squalificati nella 25a giornata

Gli assenti del prossimo turno e come verranno rimpiazzati nelle rispettive squadre



Roma, 1 mar. – Si è chiusa ieri sera la 24a giornata di Serie A con i posticipi di Cremonese-Roma e Juventus-Torino, ora i fantallenatori stanno già pensando alle sfide in programma nel prossimo week-end. di campionato causa squalifica, l’elenco completo: Mario Rui (Napoli), Baschirotto (Lecce), Berardi (Sassuolo), Donati (Monza), Ehizibue (Udinese), Leao (Milan), Krunic (Milan), Casale (Lazio), Gabbiadini (Sampdoria), Ferrari (Cremonese) e Ricci (Torino).

Nel Napoli allora si rivedrà Olivera sulla fascia sinistra al posto dello squalificato Mario Rui. Emergenza nel Milan, impegnato sabato sera sul campo della Fiorentina, a centrocampo. Sulla fascia dell’Udinese verrà invece dirottato Pereyra al posto di Ehizibue e ci sarà spazio in mezzo per Samardzic. Senza Berardi, nel tridente del Sassuolo riecco Laurentiè dal 1′ dopo aver scontato il turno di stop. Nel Lecce assente Baschirotto in difesa, al suo posto il ristabilito Umtiti. Monza privo di Donati, sulla fascia ci sarà Ciurria. Nella Lazio out Casale a Napoli, al fianco di Patric al centro della retroguardia potrebbe esserci il ristabilito Romagnoli. Occasione per Jesè nell’attacco della Sampdoria al posto di Gabbiadini. Nella Cremonese infine dovrebbe rivedersi Aiwu in difesa complice l’assenza di Ferrari, mentre il Torino privo di Ricci schiererà il duo Linetty-Ilic in mediana lunedì a Bologna.



Fantacalcio.it per Adnkronos

(Adnkronos)