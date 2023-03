Comune di Padova: inaugurazione della mostra “Ukranian Art In Italy – Human Rights” Padova – Kherson

Giovedì 2 marzo alle ore 18:30 presso il Centro Culturale Altinate/San Gaetano verrà inaugurata la mostra Ukranian Art In Italy – Human Rights. Padova – Kherson (aperta fino al 23 marzo), organizzata e promossa dalle associazioni Vitaukr, Let’s Do It Ukraine e Let’s Do It Italy in collaborazione con il Comune di Padova – Assessorato alla cultura e il patrocinio di Regione Veneto, Ambasciata d’Ucraina nella Repubblica Italiana, Ambasciata d’Italia a Kiev e Istituto Italiano di Cultura a Kiev.

Presenzieranno all’inaugurazione Andrea Colasio, assessore alla cultura del Comune di Padova, la curatrice signora Liudmila Vladova Olenovych, il maestro Giampiero Cudin e i rappresentanti delle associazioni promotrici.

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)