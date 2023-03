LE OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI AGRICOLTORI NELLA NUOVA PAC 2023-2027

L’inserimento dei giovani in agricoltura resta una delle priorità della nuova Politica agricola comune sia in Europa che in Italia, dopo la sua entrata in vigore il 1° gennaio 2023. Con “giovane imprenditore agricolo” si intende un soggetto che non ha più di 40 anni di età che si insedia per la prima volta come capo azienda e che è dotato di adeguati requisiti di formazione (quest’ultima è una novità della nuova Pac).

Occorre fare particolare attenzione a questo requisito di formazione che prevede che il giovane debba essere in possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza, attestati dal possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio-esperienza lavorativa:

1) titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo (allegato VI del decreto ministeriale del 23 dicembre 2022 sui pagamenti diretti della Pac);

2) titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo, comprese le qualifiche professionali conseguite con percorsi formativi di durata almeno triennale, e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell’esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome, oppure partecipazione con esito favorevole all’intervento di sviluppo rurale “cooperazione per il ricambio generazionale”;

3) titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall’iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno, oppure partecipazione con esito favorevole all’intervento di sviluppo rurale “cooperazione per il ricambio generazionale”.

Le regioni possono integrare questi requisiti.

I giovani possono ricevere sostegni dedicati integrando strumenti sia dei pagamenti diretti che della politica di sviluppo rurale.

Nel primo pilastro (Pagamenti diretti), come nella vecchia programmazione, è presente il “Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori”. Questo pagamento, prevede l’erogazione di un importo forfettario di circa 83,50 €/ha (massimo per 90 ha) per chi rispetti i requisiti di giovane agricoltore, per un periodo complessivo di 5 anni dal momento dell’insediamento. Coloro che hanno fatto richiesta per questo premio con la vecchia Pac manterranno il diritto a ricevere l’importo per gli anni restanti; tuttavia, esso non sarà più pari al 50% del valore dei titoli che si possiede, ma sarà uguale a circa 83,50 €/ha. I giovani, inoltre, hanno la priorità per il rilascio dei titoli dalla riserva nazionale. Si può fare richiesta con una superficie minima ammissibile pari a 1 ettaro. L’accesso alla riserva per il giovane è limitata ad una sola volta.

Nel secondo pilastro (Sviluppo rurale) è presente l’intervento “Insediamento giovani agricoltori”, attivato su tutto il territorio nazionale. Esso, con lo scopo di finanziare l’avvio di start-up agricole, prevede l’erogazione di un importo fino a 100.000 euro a coloro che si sono impegnati a realizzare un Piano Aziendale sostenibile, sia dal punto di vista economico che ambientale, e che rispettano i criteri di selezione previsti dai bandi regionali. L’aiuto può essere anche accompagnato da ulteriori interventi dedicati a consulenza, formazione e investimenti in ambito agricolo nella forma del “pacchetto giovani”.

Agli interventi previsti nel Piano Strategico per la Pac si affiancano altre tipologie di strumenti volti a sostenere l’accesso al credito, al capitale fondiario e alla formazione. Ne sono un esempio le misure Più Impresa e Generazione Terra di Ismea che, con un finanziamento massimo di 1.5 milioni di euro, mirano a promuovere la competitività delle imprese e l’acquisto delle superfici agricole da parte dei giovani. Tuttavia, Generazione Terra ha chiuso l’ultimo bando il 23 febbraio scorso.

Sono previste ulteriori agevolazioni per l’acquisto dei terreni da parte dei giovani.

Per maggiori informazioni scarica la pubblicazione della nuova Pac con il capitolo 7 dedicato ai giovani e rivolgiti ai tutor di Coldiretti Giovani Impresa della tua regione.

(Coldiretti Padova)