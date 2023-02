I martedì al cinema. Tornano in Veneto i film a tre euro

Torna nel mese di marzo l’edizione 2023 de “La Regione del Veneto per il cinema di qualità – La Regione ti porta al cinema con tre euro – I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS.

La rassegna, che vede coinvolte ventotto sale cinematografiche della regione, consentirà agli appassionati di recarsi al cinema tutti i martedì dei mesi di marzo, maggio e novembre, con un biglietto al costo ridotto di tre euro, permettendo così di apprezzare su grande schermo opere di qualità provenienti, dalla notte degli Oscar, dal Festival di Cannes e dalla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, nonché le novità cinematografiche autunnali.

I Martedì al Cinema: ventotto sale coinvolte nella regione Veneto

Il costo ridotto è inoltre un invito al pubblico a tornare nuovamente nelle sale e approcciarsi alla visione di film insoliti, magari non considerati abitualmente perché percepiti come difficili o troppo di nicchia, ma che si rivelano poi di grande impatto emotivo ed emozionale.

«Siamo molto soddisfatti dell’adesione da parte delle sale cinematografiche per la rassegna “La Regione ti porta al cinema con tre euro – I martedì al cinema”. – dichiara Cristiano Corazzari, Assessore alla Cultura Regione del Veneto – La Regione del Veneto sostiene il cinema e sostiene questa iniziativa che si è consolidata nel territorio consentendo al pubblico di fruire di opere cinematografiche d’autore.

È fondamentale tornare a frequentare i luoghi di cultura e in particolare le sale cinematografiche perché in questo modo si ripristina anche la logica dello stare insieme. La sala cinematografica è il luogo dove la visione di un film diventa una esperienza individuale e collettiva».

E’ fondamentale tornare a frequentare i luoghi di cultura

«I “Martedì al Cinema” finanziati dalla Regione Veneto sono una delle iniziative ricorrenti di maggior aiuto al Cinema in tutti i sensi, sia dal lato dello spettatore che ne fruisce, sia dal lato della sala che ospita le proiezioni – commenta Franco Oss Noser, Presidente dell’Unione Interregionale Triveneta AGIS-. Le sale sono l’ultimo baluardo delle comunità per cui dobbiamo trattarle come un bene primario.

Per questo motivo, sulla scia dell’esempio tedesco, che in queste settimane sta studiando una nuova legge dedicata al cinema, che anche da loro stenta a ripartire, anche noi come AGIS vogliamo farci promotori di una nuova proposta organica dedicata al settore».

Le sale sono l’ultimo baluardo delle comunità, un bene primario

«Sono tanti i fronti su cui i cinema e la Regione hanno e stanno lavorando in sinergia per riportare il pubblico nelle sale cinematografiche – conferma Giuliana Fantoni, Presidente della FICE delle Tre Venezie – Dal periodo di Natale in poi abbiamo rilevato lievi segnali di ripresa e su questi bisogna continuare puntare.

Ecco quindi l’importanza di un’iniziativa quale quella dei “Martedì al cinema” a tre euro, un appuntamento ormai tradizionale, di successo e atteso dal pubblico, che anche quest’anno potrà contare su titoli di grande richiamo: in questo primo mese sono in sala gran parte dei film che hanno ricevuto una nomination all’Oscar, a maggio arriveranno titoli da Cannes e in autunno quelli della nuova stagione. Non possiamo quindi che attenderci anche quest’anno degli ottimi risultati».

I martedì al cinema a tre euro: le sale

Sono complessivamente ventotto le sale cinematografiche venete che quest’anno hanno aderito all’iniziativa.

A Belluno si conferma il Cinema Italia.

A Padova l’appuntamento è ogni martedì al Cinema Esperia, al Cinema Il Lux, al Multiastra e al Cinema Rex.

In provincia di Rovigo la sala di riferimento è il Multisala Politeama di Badia Polesine.

A Treviso troviamo il Multisala Edera, mentre in provincia Multisala Hesperia di Castelfranco Veneto, il Multisala Cinergia di Conegliano, il Multisala Italia-Eden di Montebelluna, il Cinema Cristallo di Oderzo, il Multisala Manzoni di Paese e il Multisala Verdi di Vittorio Veneto.

A Venezia i “martedì al Cinema” si terranno al Multisala Giorgione, al Multisala Rossini e al Multisala Astra; sulla terraferma, l’appuntamento è al Cinema Dante,al IMG Candiani e al IMG Palazzo di Mestre; in provincia, si potrà entrare in sala a prezzo ridotto al Multisala Verdi di Cavarzere, al Cinema Teatro Mirano di Mirano e al Cinema Oratorio di Robegano.

A Verona le proiezioni toccheranno il Multisala Rivoli in centro città, il Multisala Cinergia di Legnago e il Multisala Cristallo di San Bonifacio.

Quattro, infine, sono le sale a Vicenza e provincia: il Cinema Odeon in città, il Multisala Metropolis a Bassano del Grappa il Cinema Busnelli a Dueville e il Multisala Starplex a Marano Vicentino.

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina facebook @agis.trevenezie.

Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.

Per informazioni:

Fice Tre Venezie

Tel. 049 8750851

[email protected]

www.agistriveneto.it

www.facebook.com/agis.trevenezie/

(Studio Pierrepi)