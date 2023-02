Assoluti pattinaggio, Marsili e Varani leader della velocità

PESCARA (ITALPRESS) – Duccio Marsili e Asja Varani si confermano leader della velocità ai campioni italiani di pattinaggio su corsa svolti nella storica pista del pattinodromo di Pescara. A sfidarsi circa 800 atleti provenienti da tutta Italia, oltre 70 società partecipanti per 28 titoli da assegnare. Il vicecampione del mondo e campione europeo, Duccio Marsili si impone nel giro atleti contrapposti Senior. Il pattinatore della Mens Sana Siena riesce a stampare il crono di 15.831, precedendo Vicenzo Maiorca (Città di P. Gargallo – SR). Terzo l’abruzzese Lorenzo Cirilli della teramana Rolling Bosica. Nella gara Senior femminile del giro atleti contrapposti si conferma regina della velocità la campionessa europea Asja Varani (Rolling Bosica -TE) con il tempo di 17.205. Seconda piazza per l’atleta marchigiana dell’A.P.D. Juvenilia, Valentina Buccolini che precede Alessia Paganello della Pol. Bellusco, terza con il crono di 18.093.

“Questo di Pescara è un test importante – ha commentato il CT della Nazionale Italiana Corsa, Massimiliano Presti, che ha seguito tutte le gare della giornata – La prova è molto tecnica e utile per avere riscontri interessanti per il lavoro della stagione che quest’anno sarà meno lunga, con eventi serrati fino al mese di agosto. Quello che ci interessa è capire su quali atleti puntare. In particolare vogliamo individuare le potenzialità di chi si affaccia per la prima volta a competizioni di questo livello. Quanto fatto negli anni con i velocisti – ha sottolineato il CT – ha dato ottimi risultati e stiamo cercando di seguire la stessa strada anche per il fondo. Vogliamo ripartire proprio dai più giovani. Sarà fondamentale il lavoro futuro che lo staff della Nazionale dovrà fare in accordo con tutti i tecnici e con le singole società”.

I segnali per il commissario tecnico azzurro arrivano dai più giovani e già dalle prove della mattina che confermano l’alto livello raggiunto dagli Junior italiani. Le due finali del giro atleti contrapposti regalano grande spettacolo al pubblico del palazzetto pescarese. Il campione europeo Riccardo Ceola (Pol. Bellusco – MB) si impone nella gara maschile con il tempo di 16.267, precedendo l’abruzzese Leonardo De Angelis (Rolling Bosica – TE). Chiude terzo il pattinatore della New R. Porcia A.S.D., Francesco Bertolo. Tra le donne è la campionessa europea Alice Sorcionovo (Luna Sports Academy – AN) a centrare il titolo junior. Seconda piazza per Elena Lampitelli (Savona In Line), davanti a Giorgia Benigni (Luna Sports Academy – AN).

La giornata si chiude con le lunghe serali dei 5000 m punti: apre il turno di finali la 5000 m Junior Femminile. Grande prova della medaglia di bronzo europea Siria Montico (CSEN Roma Patt.) che conquista il titolo, precedendo l’atleta della Rolling Bosica, Anastasia Federici. Terza Giorgia Iannarelli (Pol. Bellusco – MB). Nella Junior maschile show del campione europeo Manuel Ghiotto (Alte Ceccato Club – VI) che si porta avanti dal primo giro e fa il vuoto, finendo primo. Seconda piazza per Leonardo Bossi (Pol. Bellusco – MB), terzo Davide Menegaldo (Patt. Spinea – Ve). Le gare senior alzano il livello della competizione. La finale femminile vede trionfare Linda Rossi (Torollski Center – Pu), davanti a Edda Paluzzi (Patt. Sambenedettesi – AP) e a Luisa Sophie Woolaway (Skating Concorezzo – MB). Giuseppe Bramante (Città P. Gargallo – SR) sfodera una grande prestazione nella gara maschile. L’atleta, già bronzo ai World Games 2022 di Birmingham e agli Europei dell’Aquila, conquista il titolo tricolore davanti ad Alessio Clementoni (Rolling Bosica – TE) e al compagno di squadra Roberto Maiorca (Città P. Gargallo – SR).

La Polisportiva Bellusco si aggiudica il “Trofeo Bonacossa” che premia le migliori società del 2022. Seconda piazza per la Mens – Sana Siena. Terza la Rolling Patt. Bosica di Martinsicuro.

– foto ufficio stampa Fisr –

(ITALPRESS).