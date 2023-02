Realme, ricarica superveloce a 240W con il nuovo smartphone GT3

Realme sarà il primo brand a produrre in massa uno smartphone con ricarica a 240W: Realme GT3 sarà mostrato il 28 febbraio al MWC di Barcellona. Quella della ricarica velocissima è sempre stato il pallino del brand cinese: Realme X7 nel 2020 era dotato di tecnologia di ricarica da 65W, nel 2022 realme ha introdotto la tecnologia di ricarica più veloce al mondo, 150W, con realme GT Neo3, e quest’anno si prepara a lanciare una tecnologia ancora più avanzata, da 240W, con GT3. L’aumento delle capacità di erogazione di energia ha ridotto in modo significativo i tempi di ricarica, con una tecnologia di ricarica da oltre 100W in grado di raggiungere la carica completa in 20-25 minuti, che ora promettono di essere dimezzati con l’introduzione della ricarica a 240W. I dettagli sugli effettivi tempi di ricarica verranno rivelati nel corso dell’evento, così come il prezzo del device, ma è lecito attendersi una ricarica completa sotto i dieci minuti, e nell’ordine di secondi per arrivare a un comodo 20% di carica. Francis Wong, CEO di realme Europe, ha dichiarato: “Realme è conosciuto come un brand che rende la tecnologia più avanzata più accessibile a tutti. Questa volta, Realme dimostra che possiamo fare di più, diventando il top player del settore in termini di tecnologia di ricarica rapida e di tasso di penetrazione in tutti i segmenti”.

[embedded content]