Premio Letterario Galileo 2023

Il Premio letterario Galileo per la divulgazione scientifica, giunto alla XVII edizione, seleziona da oltre un decennio le migliori pubblicazioni di ambito scientifico.

E’ promosso dal Comune di Padova insieme all’Università degli Studi di Padova, che sin dalla sua fondazione ha ospitato eccellenze nel campo scientifico, tra cui lo stesso Galileo Galilei.

Nella prima fase la Giuria scientifica, composta da personalità di indiscusso valore in campo culturale e scientifico, individuerà la cinquina di opere fra tutti i testi di divulgazione scientifica pubblicati in Italia negli ultimi due anni, durante la Selezione dei 5 finalisti che si svolgerà streaming il 21 marzo 2023 alle ore 11:00. La selezione sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale del Comune di Padova e nella pagina Facebook del Premio https://www.facebook.com/premio.galileo.padova.

Nella seconda fase una Giuria formata dagli studenti determinerà, nell’ambito della cinquina, l’opera da premiare in una cerimonia pubblica che si svolgerà a Padova durante la Settimana della Scienza, il 18 novembre 2023.

I candidati interessati a far parte della Giuria degli studenti, prevista dal Regolamento del Premio, dovranno inviare il modulo di adesione, completo in tutte le sue parti, entro il 15 marzo.

Saranno accettate le prime cento candidature pervenute, in base all’ordine cronologico d’iscrizione.

Informazioni sul Premio Galileo: www.premiogalileo.eu.

Segreteria organizzativa: +39 049 701778; [email protected]

