“Be a Team”, a cena con squadra e sponsor di maglia

Nella serata di mercoledì 22 febbraio, presso la “Gustoteca”, ristorante partner di Pallavolo Padova, si è tenuta una cena tra squadra, staff tecnico e sponsor di maglia. In vista del rush finale di campionato in cui i bianconeri si giocano la permanenza in SuperLega, si è voluto creare un momento conviviale con i protagonisti citati sopra.

In un clima sereno e disteso, si è parlato della stagione in corso e del percorso di crescita che sta facendo la squadra, anche grazie a tutti gli sponsor che sostengono la società nel suo progetto.

La cena alla “Gustoteca”

“Queste serate sono una delle dimostrazioni dell’unione che c’è all’interno dell’ambiente Pallavolo Padova – ha detto il Presidente Giancarlo Bettio – Dobbiamo ringraziare tutti i nostri sponsor, sempre vicini e coesi verso la squadra, pronti a supportarla in tutti i momenti della stagione.

Per quanto riguarda la squadra, non ha ancora raggiunto l’obiettivo che abbiamo fissato a inizio stagione ma la strada intrapresa è quella giusta. Giocatori e staff tecnico stanno lavorando benissimo e le ultime partite hanno dimostrato, oltre ad aspetti tecnici di valore, che il gruppo ha carattere e personalità. Tutti elementi che ci danno tanta fiducia in vista delle ultime due battaglie che ci aspettano”.

DOMENICA 5 MARZO ARRIVA TRENTO. Sono attive le prevendite per assistere all’ultima gara in casa di regular season di domenica 5 marzo alle 18, quando alla Kioene Arena arriverà l’Itas Trentino.

Per aggiudicarsi il biglietto visitare la sezione biglietti del sito ufficiale di Pallavolo Padova.

Nell’attesa della grande sfida contro i dolomitici, sabato 25 febbraio alle 15.45 i bianconeri saranno ospiti della Valsa Group Modena per un allenamento congiunto.

(Pallavolo Padova)