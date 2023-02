Consolidare il successo del vino veneto, convegno a Mestre venerdì 24 febbraio

Coldiretti Veneto organizza il prossimo venerdì 24 febbraio presso il Museo del ‘900 a Mestre il convegno “Consolidare il successo del vino veneto”. La volontà è quella di analizzare le tendenze di mercato, che anno dopo anno nell’ultimo quinquennio hanno evidenziato la costante crescita dei vini di Alta Qualità, nella preferenza dei consumatori a livello sia italiano che internazionale.

A partire dalle tendenze di mercato, che sarà il Prof. Pomarici ad illustrarci, tre grandi protagonisti del mondo del vino italiano, ci racconteranno come hanno lavorato nei loro ambiti, per intercettare questo trend e consolidarlo. A portare i saluti istituzionali sarà il senatore Luca De Carlo, presidente della commissione Agricoltura del Senato. Una occasione per i nostri produttori e per la nostra Regione, leader a volume e valore del vino italiano, per guardare alle nuove opportunità che queste tendenze aprono anche al Veneto nel segmento dei vini Premium e Super Premium.

Per maggiori informazioni riportiamo il programma del convegno, per la partecipazione contattare i nostri Uffici di Zona.

(Coldiretti Padova)