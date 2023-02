Biden a Kiev incontra Zelensky “Il nostro sostegno continua”

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Visita a sorpresa del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden a Kiev, dove ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Mentre ci avviciniamo all’anniversario della brutale invasione dell’Ucraina da parte della Russia, sono oggi a Kiev per incontrare il presidente Zelensky e riaffermare il nostro fermo impegno per la democrazia, la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina”. Scrive sul suo profilo Twitter il Presidente Biden. “Quando Putin ha lanciato la sua invasione quasi un anno fa, pensava che l’Ucraina fosse debole e che l’Occidente fosse diviso. Pensava di poter sopravvivere a noi. Ma si sbagliava di grosso” ha aggiunto. “Nell’ultimo anno, gli Stati Uniti hanno costruito una coalizione di nazioni dall’Atlantico al Pacifico per aiutare a difendere l’Ucraina con un sostegno militare, economico e umanitario senza precedenti, e quel sostegno durerà” afferma il presidente statunitense.

“Il 2023 sarà l’anno della vittoria”. Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nell’incontro con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. “Il presidente Biden e tutti i nostri partner continuano a fare tutto il possibile per aiutare l’Ucraina a vincere” aggiunge. “Siamo rimasti in contatto costante durante quest’anno e questa visita è estremamente importante, in questo periodo in cui stiamo combattendo per la nostra libertà, per la libertà del mondo” ha detto Zelensky. “Siamo grati agli Stati Uniti per il loro sostegno, per il livello di cooperazione nella settimana dell’anniversario della nostra lotta contro l’aggressione russa. I risultati della mia visita a Washington a dicembre e quella di oggi si rifletteranno sul campo di battaglia” afferma il presidente ucraino che poi ringrazia l’inquilino della Casa Bianca per la “decisione di consegnarci i carri armati Abrams a rinforzo delle nostre capacità di difesa”.

Zelensky ha poi chiesto il sostegno per la “creazione di un tribunale speciale contro i crimini di guerra” e per “la nostra formula di pace”. “Gli Stati Uniti e altri 60 Paesi presentaranno all’Onu il sostegno a questa formula di pace per portare avanti i negoziati, per proteggere la democrazia in Ucraina e nel mondo”. Quindi ha concluso ricordando come “un anno fa ci si aspettava la caduta di Kiev e la fine dell’Ucraina, ma siamo ancora qui e la democrazia è ancora qui”.

“Questa è la più grande guerra in Europa da anni e voi la state vincendo, contro qualsiasi aspettativa e ho fiducia che continuerete a vincere”. Gli ha risposto il Presidente Biden. “Il popolo americano ha considerato questa invasione una minaccia non solo all’Ucraina ma a tutti noi”. Quindi proseguendo rivela che “annunceremo ulteriori sanzioni contro quelle aziende che stanno cercando di sostenere la macchina da guerra russa” e che “consegneremo milioni di aiuti finanziari che possono essere utilizzati immediatamente, per aiutare i cittadini ucraini che hanno pagato un costo molto alto, un sacrificio veramente troppo alto. Piangiamo chi ha perso la vita in questi giorni, in questi mesi”.

Quindi Biden lancia un messaggio al presidente russo. “La guerra di Putin sta fallendo; l’esercito russo sta perdendo i territori che aveva occupato. I soldati stanno scappando dall’esercito e dalla Russia stessa, perchè non vedono un futuro nel loro paese. L’economia russa sta rallentando. Putin pensava che l’Ucraina fosse debole, ma noi e la Nato siamo rimasti uniti e non è stato in grado di divederci, di poterci sconfiggere. E un anno dopo le prove sono chiare: oggi sono qui e siamo uniti, ammirando il popolo ucraino che ci ha mostrato cosa significa la parola coraggio” afferma Biden che poi conclude il suo intervento ricordando a Zelensky come “la libertà sia senza prezzo” e che “finchè si combatterà questa guerra, noi rimarremo al suo fianco”.

(ITALPRESS).

Photo Credits: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).