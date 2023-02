Usa, sospese ricerche detriti oggetti volanti non identificati

Sono stati abbattuti il 10 e 12 febbraio sul territorio americanoWashington, 18 feb. Le autorità statunitensi hanno sospeso la ricerca dei detriti di due degli oggetti volanti non identificati che sono stati abbattuti il 10 e 12 febbraio sul territorio americano. Il Comando militare settentrionale ha annunciato che le operazioni si sono concluse per gli oggetti abbattuti sull’Alaska e sul Lago Huron.Nonostante le ricerche sistematiche nell’area, condotte attraverso l’uso di immagini e sensori aerei, sensori di superficie e scansioni del sottosuolo, non sono stati trovati detriti. In Alaska, le condizioni artiche e il ghiaccio hanno spinto ad annullare la ricerca. Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin ha approvato la sospensione delle operazioni.L’esercito americano ha anche abbattuto quello che si ritiene fosse un pallone spia cinese che aveva sorvolato il paese. I detriti sono stati recuperati al largo della costa della Carolina del Sud. “Gli ultimi pezzi vengono trasferiti al Federal Bureau of Investigation Laboratory in Virginia per l’analisi dei dati da parte del controspionaggio, come è avvenuto per i precedenti detriti superficiali e sotterranei recuperati”, afferma una nota.

(Adnkronos)