Studio Dr Cannizzo Gianpaolo: a Milano il dentista dei Vip

Dr. Gianpaolo Cannizzo

L’estetica dentale nelle mani del professionista del sorriso

Milano, 17 Febbraio 2023. L’estetica e la salute del cavo orale non sono un opinione. Lo sa bene il Dr. Cannizzo Gianpaolo, dentista di lungo corso, che negli anni ha conquistato la fiducia di Vip e personaggi noti della politica italiana come il Presidente Silvio Berlusconi e del mondo dello spettacolo, Elettra Lamborghini: “Dal mio ambulatorio di Milano mi occupo dei sorrisi della televisione italiana”, si presenta Cannizzo.

Tutti possono avere un sorriso da Vip. Soprattutto se dalla parte di chi indossa il camice bianco e i guanti in lattice c’è un professionista navigato come il Dr Cannizzo Gianpaolo, dell’omonimo studio dentistico.

“I nostri clienti si sono sempre affezionati alla professionalità dei nostri ambienti e alla vasta offerta che proponiamo”, spiega il Dr Cannizzo Gianpaolo, “implantologia, faccette in ceramica, gummy smile, sedazione cosciente, ortodonzia avanzata, solo per citarne alcuni”.

Da lui, oltre che al Presidente Silvio Berlusconi, si sono rivolti negli anni soubrette, calciatori, personaggi dello spettacolo, influencer.

“Negli anni hanno apprezzato la volontà del nostro studio di offrire risposte efficaci e tempestive alle esigenze più diverse”, spiega il Dr Cannizzo mentre passa in rassegna le foto ed i volti dello spettacolo italiano che si sono accomodati nel suo ambulatorio.“Si passa dal lavoro odontoiatrico vero e proprio, fino a quello più richiesto di estetica dentale, per permettere che solo i migliori sorrisi vengano mostrati a milioni di followers e telespettatori”.

Nel tempo, si sono seduti sulla sua poltrona da dentista personaggi del calibro di Elettra Lamborghini,Taylor Mega, Paola Caruso, Raffaella Fico, Theo Hernandez, solo per citare qualche nome e cognome noto ai più.

“Mi piace prodigarmi affinché la salute orale dei miei pazienti ritrovi in poco tempo il bilanciamento perfetto tra estetica e salute”, spiega il Dr Cannizzo Gianpaolo, “questo lavoro lo si può fare solo se si ha la pazienza della discrezione e la professionalità alla resa eccellente del lavoro da dentista”.

Il sorriso, in fin dei conti, è sintomo dello stato di salute di tutta la bocca e del cavo orale. Per questo l’estetica dentale è una branca dell’odontoiatria da non sottovalutare affatto.

E su questo, il Dr Cannizzo Gianpaolo, ha basato la sua intera carriera professionale a Milano riscontrando il successo e l’attenzione dei più.

Attenzione al minimo dettaglio con l’obiettivo di restituire al paziente un sorriso perfetto e sano, che aiuti a migliorare la qualità della vita agendo anche sul piano psicologico, considerando quanto un bel sorriso e una corretta masticazione possano influire nella quotidianità. Così si può riassumere la filosofia con cui lavora il Dentista Cannizzo.

“Ho fatto della mia professione una missione di vita”, spiega il Dr Cannizzo, “trattando allo stesso modo il sorriso di una persona famosa come il sorriso di un qualsiasi paziente che si rivolge al nostro ambulatorio per una prestazione odontoiatrica o estetica qualsiasi. Il livello e la professionalità resta immutata”.

“Chi bussa alla nostra porta”, conclude il Dr Cannizzo, “si confronterà sempre con un servizio eseguito da professionisti che fin da subito riescono a mettere a loro agio il paziente e a portare a casa il risultato in maniera impeccabile”.

