Serie A, Monza-Milan: Pioli avanti a 2,07. Lazio per la scossa, riscatto Roma a 1,62

Match equilibrato all’U-Power Stadium, dove i padroni di casa (a 3,65) proveranno ad allungare la serie positiva. Dopo la vittoria in Conference i biancocelesti ripartono a 1,68 in casa della Salernitana, all’Olimpico sfida da Over tra i giallorossi e il Verona

Roma, 17 febbraio 2023 – Un derby del cuore per Adriano Galliani e uno snodo cruciale per Stefano Pioli nella corsa al piazzamento Champions. L’anticipo tra Monza e Milan di domani pomeriggio si apre con premesse completamente diverse rispetto a quelle dell’andata, quando i rossoneri ebbero la meglio con un netto 4-1 a San Siro. Stavolta per gli analisti il match all’U-Power Stadium sarà uno dei più equilibrati del turno: dopo le importantissime vittorie contro Torino e Tottenham, il terzo successo consecutivo dei rossoneri è alla quota sostanziosa di 2,07, comunque avanti su Planetwin365 rispetto al 3,65 dei biancorossi, arrivati a otto risultati utili consecutivi.

Protagonista in Champions, ma anche con la doppietta nello scontro diretto di ottobre, Brahim Diaz si fa nuovamente avanti nelle scommesse sui marcatori, dove un’altra rete si gioca a 5,50.

Davanti a tutti c’è il solito Giroud a 2,65, seguito da Leao a 3,50, mentre dall’altra parte del campo, largo a Petagna e Caprari, entrambi a 4,50. Gli analisti si aspettano comunque una partita contenuta sul fronte dei gol e lanciano l’Under 2,5 a 1,78, mentre nelle scommesse sul risultato esatto spicca lo 0-1 a 7,70.

Nella corsa all’Europa di prima classe punta a ripartire anche la Lazio, tornata alla vittoria nella delicata sfida di Conference League contro il Cluj. I biancocelesti ripartiranno dall’Arechi, dove a trovarli ci sarà una Salernitana a caccia di punti preziosi dopo una sola vittoria conquistata negli ultimi tre mesi. Il compito del neo allenatore Paulo Sousa si apre però in salita nelle previsioni degli analisti, anche a causa delle assenze pesanti: il colpo da tre punti è quindi offerto a 5,00 su Planetwin365, contro l’1,68 dei biancocelesti e il 3,75 del pareggio. Nei tre precedenti delle ultime due stagioni, la sfida tra le due squadre è sempre finita in Over 2,5 (almeno tre reti complessive al fischio finale), esito stavolta dato a 1,85. Dopo il ritorno al gol nella partita di coppa, Immobile torna in prima fila anche nelle scommesse sui gol della partita di domenica: la sua firma sul match si gioca a 2,00, davanti a Felipe Anderson e Pedro, entrambi a 3,25. Piatek apre l’elenco dei granata a 4,50, con Bonazzoli poco più dietro (5,00). Nelle scommesse sulla retrocessione, intanto, gli analisti confermano la fiducia alla Salernitana, con la salvezza offerta a 1,30 contro il 3,00 del ritorno in B. Al momento sembra invece più difficile la conquista della top 4 da parte di Sarri, che ora vale 2,50 contro l’1,58 dell’Atalanta e l’1,67 di Milan e Roma.

Saranno proprio i giallorossi a chiudere la domenica nell’appuntamento serale contro il Verona. I tre punti diventano ancora più importante dopo il ko in Europa League, e per gli analisti Mourinho non dovrebbe avere problemi a raggiungere l’obiettivo. All’Olimpico l’«1» giallorosso è in effetti avanti a 1,62 su Planetwin365, con i gialloblù a 5,90 e il segno «X» a 3,65. Altissima la media gol negli scontri diretti: l’Over 2,5 è stato centrato nelle ultime sette occasioni (e stavolta pagherebbe 1,65), mentre le quattro più recenti si sono chiuse con almeno quattro reti complessivi, con l’Over 3,5 ora offerto a 3,76. Stavolta ad aprire il tabellone sui marcatori è Abraham, a 2,55, con El Shaarawy che pure si fa avanti (a 3,75) dopo il gol realizzato nella vittoria dello scorso ottobre. Per il Verona le luci sono invece puntate sul belga Ngonge, a segno nelle ultime due giornate e ora a 6,00, alle spalle di Lasagna (5,00) e davanti a Lazovic (7,00). Come emerge dal sito di statistiche Calcio.com, il Verona è seconda nella classifica delle squadre che hanno ricevuto più ammonizioni (63); per la sfida contro la Roma i maggiori indiziati sono Coppola (2,25) e Hien (2,50), mentre tra i giallorossi i più a rischio sono Mancini (1,95) e Smalling (2,15).

Tra le altre partite di giornata spicca quella dell’Atalanta, che a quota 1,50 sul Lecce ha una buona occasione per consolidare la terza posizione. Domani sera, invece l’Inter (a 1,50) punterà al punteggio pieno con l’Udinese (2,10) per confermare il secondo posto.

