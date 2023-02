Quali sono le parti dei veicoli che possono essere riciclate?

Può essere difficile decidere cosa fare con i vecchi veicoli, ma fortunatamente un gran numero di parti può essere riciclato. Ovviamente i metalli possono essere rottamati e trasformati in denaro contante ma si possono riciclare anche tantissimi altri materiali e pezzi.

Quando le spie macchina indicano che il tuo mezzo è ormai arrivato alla fine dei suoi giorni, non significa per forza che tutte le componenti dell’auto siano da buttare via, anzi, la maggior parte di esse può ritornare sul mercato, sia come parte di ricambio riciclata che sotto forma di nuovo materiale riciclato.

Se stai cercando di sbarazzarti di una vecchia macchina, assicurati di scegliere un metodo che massimizzi la quantità di materiale riciclato. Ecco alcuni componenti del veicolo che possono essere riciclati, per ridurre al minimo l’impatto ambientale dello smaltimento dei veicoli.

Olio motore

L’olio motore non si esaurisce mai; semplicemente si sporca e diventa inutilizzabile. Con un trattamento speciale, può essere filtrato, pulito e riutilizzato. Ciò è la migliore soluzione da adottare per l’ambiente perché impedisce all’olio di contaminare il suolo e le fonti d’acqua.

Filtri olio

Questi componenti essenziali sono progettati per filtrare lo sporco e le sostanze indesiderate dall’olio quando viene utilizzato. Devono essere cambiati periodicamente ma possono essere riciclati, quindi non c’è bisogno di buttarli via e lasciarli andare in discarica.

Vetri e parabrezza

Il vetro dei parabrezza è appositamente rivestito in plastica per conferirgli resistenza e renderlo infrangibile. Ciò significa che è leggermente più difficile da riciclare rispetto al vetro non rivestito, ma può comunque essere fatto. Il vetro recuperato dai parabrezza può essere utilizzato per realizzare altri prodotti, tra cui fibra di vetro e bottiglie.

Motore e trasmissione

Anche se il veicolo non funziona, questi importanti componenti possono essere salvati e riutilizzati. C’è una forte domanda di motori rigenerati perché sono più economici da acquistare e nella maggior parte dei casi sono ancora di ottima qualità.

Rottami metallici

I veicoli possono essere realizzati con un’ampia gamma di metalli diversi, inclusi il telaio, i cerchioni e le maniglie delle porte. Quasi tutti i metalli ferrosi e non ferrosi possono essere venduti come rottami. Questi materiali verranno quindi fusi professionalmente in modo che il materiale possa essere riutilizzato.

Batterie

In molti pensano che quando una batteria si scarica, è ormai inutile e deve essere buttata: sbagliato! Le batterie sono tra i prodotti più riciclati al mondo a causa dei danni che possono causare all’ambiente.

Pneumatici

Tradizionalmente, i pneumatici erano tra le parti più problematiche di cui sbarazzarsi. Molte persone li brucerebbero, ma questo è particolarmente dannoso per l’ambiente. Al giorno d’oggi ogni vecchio pneumatico può essere riciclato trasformandolo in materiale per la pavimentazione stradale.

Pompe dell’acqua

Questi componenti possono essere quasi interamente ricostruiti quando si rompono, quindi non è necessario gettarli via.

Motorini di avviamento e alternatori

Come le pompe, possono anche essere rigenerate e riutilizzate. Queste parti sono tra le più costose da sostituire, creando una buona domanda per quelle più vecchie ed economiche che sono state rigenerate da meccanici professionisti.

Materie plastiche

Come i metalli, in un veicolo troverai vari tipi di plastica, dal cruscotto ai paraurti. Molti di questi possono essere riciclati dopo essere stati opportunamente separati. Il riciclaggio di queste parti è molto importante in quanto non sono biodegradabili.

Cinghie e catene

In un motore troverai una cinghia che aziona varie funzioni come l’alternatore e il compressore per i sistemi di climatizzazione. Alcuni veicoli hanno anche una cinghia di distribuzione, anche se occasionalmente può essere sostituita da una catena. Le cinghie devono essere cambiate periodicamente, ma quelle in buone condizioni possono essere riutilizzate. Le catene di distribuzione sono molto resistenti e possono sempre essere riutilizzate.

Tubi in gomma

Come i pneumatici, anche i tubi possono essere riciclati e utilizzati per realizzare altri prodotti.

Tappetini e moquette

I tappetini in gomma sono comunemente realizzati con materiali riciclati, quindi riciclarli è molto meglio per l’ambiente. La moquette non è biodegradabile ma può anche essere riciclata per proteggere l’ambiente.