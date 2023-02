Guzzo suona la carica: “A Monza per vincere”

Penultima trasferta di regular season e squadra che è in viaggio verso Monza, dove domani affronterà la Vero Volley, formazione in lotta per un buon piazzamento ai playoff. Tommaso Guzzo ha presentato la gara, ammettendo che ormai sono tutte finali: “Vogliamo vincere, pensiamo solo al nostro cammino”.

Appuntamento all’Arena di Monza domenica alle 18 (diretta VolleyballWorld).

IL MOMENTO. “Affrontiamo questa gara come abbiamo fatto le ultime volte. Ormai mancano poche partite e l’unica cosa che dobbiamo fare è raccogliere punti, questa volta sarà ancora più importante visto che sicuramente almeno una tra Taranto e Siena faranno punti. Il punto contro Verona dimostra che siamo più vivi che mai e che anzi, potevamo pure farne uno in più. Abbiamo il destino nelle nostre mani, consapevoli che sarà una gara dura contro Monza”.

OBIETTIVO. “L’abbiamo preparata esattamente come le altre gare, il nostro obiettivo è andare a Monza e vincere la partita. Taranto – Siena? Giocheremo conoscendo già il risultato, ma per noi non cambia niente, sappiamo che la salvezza dobbiamo costruircela con le nostre armi, quello che fanno gli altri non ci deve interessare. Dobbiamo essere concentrati su quello che ci aspetta domani perché anche Monza ha un obiettivo importante da centrare nelle ultime tre partite”.

AIUTARE IL GRUPPO. “La continuità delle ultime partite? A livello personale sono contento ovviamente, perché lavoro per questo. Ma non è la cosa più importante: in questo momento conta poco l’interesse del singolo, ciò su cui tutti siamo focalizzati è portare la squadra alla salvezza, a prescindere dagli interpreti che scendono in campo”.

PRECEDENTI E ARBITRI DEL MATCH. Sono 24 i precedenti tra Padova e Monza, c’è perfetto equilibrio (12 vittorie a testa). Monza ha vinto il match di andata, mentre nella passata stagione, in Brianza, hanno avuto la meglio i bianconeri (3-2). La sfida sarà arbitrata Rocco Brancati (1° arbitro) e Ilaria Vagni (2° arbitro) mentre l’addetto al videocheck sarà Elia Forcella.

BIGLIETTI PER SFIDA CON TRENTO. Sono attive le prevendite per la gara del 5 marzo alle 18.00 contro l’Itas Trentino. Per ulteriori informazioni visitare la sezione “biglietti” del sito www.pallavolopadova.com.

Francesco Munari

Ufficio Stampa Pallavolo Padova