NUOVO PSR. DE ZOTTI (GIOVANI IMPRESA COLDIRETTI): MASSIMA ATTENZIONE ALLA NUOVA GENERAZIONE DEI CAMPI VENETI

Massima attenzione alla nuova generazione dei campi veneti: con il nuovo Programma di Sviluppo Rurale il settore primario – sottolinea Marco De Zotti delegato regionale degli under 30 di Coldiretti – continua a manifestare la centralità nel sistema economico e rappresenta un volano per l’occupazione. La Regione del Veneto –dice Marco De Zotti – ha dato avvio al prossimo quinquennio di programmazione comunitaria portando una dotazione totale di 824,6 milioni di euro a favore di futuri agricoltori che potranno così tradurre i loro sogni in realtà.

Il nuovo PSR mette attenzione alla sostenibilità, per rendere ancora più efficienti le imprese agricole nell’utilizzo delle risorse naturali. Alla riduzione dell’impatto ambientale si accompagna l’utilizzo delle tecnologie innovative proprie dell’agricoltura 4.0. Infine, non va dimenticata l’attenzione alle fragilità territoriali (montagna, collina, aree della bassa pianura) che meritano di essere sostenute, stanti le maggiori difficoltà nella realizzazione delle produzioni agricole. Sono territori, questi, in cui l’agricoltura svolge un ruolo fondamentale per la vivibilità e per la fruizione turistica.

I bandi della nuova programmazione saranno varati a breve – conclude De Zotti – già nella prossima primavera, a partire dalle misure agro-climatico-ambientali e, a fine 2023, apertura all’accesso per le misure strutturali che, nel segno della continuità, consentirà una nuova sessione di investimenti per migliaia di nuovi imprenditori.