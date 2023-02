Sotto il segno della passione. I tifosi di Pallavolo Padova riempiono la Kioene Arena per conquistare la salvezza

AFFETTO. I supporter di Pallavolo Padova rispondono presente. L’energia e l’entusiasmo contaminano la Kioene Arena quando i ragazzi di coach Cuttini scendono in campo, giocando un ruolo determinante per rendere non solo l’atmosfera spettacolare, ma anche per spingere la squadra verso ottime prestazioni.

I dati raccolti indicano che Pallavolo Padova, nel girone di andata della stagione in corso (la prima senza limitazioni di affluenza post Covid), ha raggiunto un totale di 13.889 spettatori, piazzandosi nelle posizioni di vertice dell’intera SuperLega. Questo dato significa che a ogni gara, mediamente, riempiono la Kioene Arena ben 2.315 persone. Numeri eloquenti, che dimostrano l’attaccamento degli appassionati ai colori bianconeri a prescindere dall’obiettivo sportivo, e ciò non può che rappresentare motivo di grande orgoglio per tutta la società.

“L’energia dei tifosi sta raggiungendo livelli incredibili – commenta il Past President Fabio Cremonese – sappiamo che il nostro pubblico è unico e che è affezionato alla nostra squadra. In particolare in un momento come questo in cui ci stiamo giocando la salvezza. Proprio il pubblico è stato il settimo uomo in campo nell’ultima gara contro Verona che ci ha permesso di guadagnare un punto importantissimo. Ha un ruolo fondamentale per noi e per tutto il movimento, ma leggere questi dati dimostra che siamo una piazza importante, con tanto seguito e, soprattutto, che genera passione. Siamo quarti per numero di spettatori medi nel girone di andata, davanti abbiamo solo le corazzate che quest’anno competono per altri obiettivi rispetto ai nostri.

Non possiamo che essere felici di quanto abbiamo raccolto finora e abbiamo la consapevolezza che non è per niente scontato, dobbiamo ringraziare i tifosi per questo, ma allo stesso tempo vogliamo che tale risultato sia un punto di partenza per aiutarci a crescere e per essere più appetibili per coloro che vorranno conoscere una realtà come la nostra, che ha ancora tanto da dare”.

“I dati del girone di andata ci hanno galvanizzato – ha detto Stefania Bottaro, segretaria generale di Pallavolo Padova – Non era né scontato né facile tornare a riempire la Kioene Arena dopo due “stagioni Covid”. Il lavoro quotidiano di analisi di dati e programmazione nonché l’applicazione del sistema “biglietto dinamico”, creando un’offerta sartoriale per ogni partita, perché ogni partita fa storia a sé, ci ha premiato. La costante collaborazione con la nostra tifoseria organizzata, con le Società Fipav del territorio, con l’Università di Padova, con il Settore Giovanile e gli sponsor, rende il lavoro del “team fuori dal campo” capace di realizzare sinergie e azioni combinate per riempire l’arena e “infiammare” i nostri ragazzi che sentono il “calore di casa loro”. Non è da sottovalutare poi che ad ogni partita ci inventiamo qualcosa di nuovo al di fuori del campo rendendo l’interazione con il pubblico ormai un consueto spettacolo d’intrattenimento. Che dire, il nostro pubblico ci riempie di orgoglio!”

