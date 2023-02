Procede la corsa verso la fine del Mercato di tutela, con quali prospettive?

Diverso è lo scenario per le “microimprese” così codificate dall’ARERA, i nostri piccoli artigiani del territorio che si troveranno tra poche settimane con un nuovo fornitore, assegnato dall’Autority tramite un bando di gara, a seguito della chiusura del Mercato di TUTELA (31 Marzo ’23).

Le aziende quindi, che non sceglieranno un fornitore del mercato LIBERO, in automatico si troveranno con un nuovo Fornitore che applicherà il “Servizio a tutele graduali”; di che cosa si tratta?

Servizio a tutele graduali per MICROIMPRESE

https://www.arera.it/it/consumatori/STG.htm

Riguarda:

• Le microimprese (meno di 10 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro) titolari di soli punti di prelievo con potenza contrattualmente impegnata non superiore a 15 kW(*);

• I clienti non domestici diversi dalle microimprese titolari di soli punti di prelievo con potenza contrattualmente impegnata non superiore a 15 kW(*).

che non hanno un fornitore di energia elettrica sul mercato libero.

(*) Le piccole Imprese con potenza contrattualmente impegnata superiore ai 15 kW sono già tutte passate al Mercato LIBERO o in maniera residuale al servizio a tutele graduali.

Per questi clienti la data di attivazione del Servizio a tutele graduali è stata prorogata al 1° aprile 2023. Nel periodo tra il 1° gennaio 2023 e il 31 marzo 2023 coloro che ancora non hanno scelto un venditore del mercato libero, sono serviti transitoriamente ancora dal proprio esercente la maggior tutela, alle stesse condizioni attive, garantendo così la continuità della fornitura.

Fornitori (dall’1 aprile 2023 al 31 marzo 2027):

Il fornitore aggiudicatario per la Provincia di Padova è Sorgenia.

Condizioni contrattuali

Le condizioni contrattuali corrispondono a quelle delle offerte a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela (offerte PLACET) (modalità e tempistiche di fatturazione, contenuto dei documenti di fatturazione, garanzie da richiedere al cliente, tempistiche e modalità di pagamento, modalità di rateizzazione e di applicazione degli interessi di mora in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale).

Condizioni economiche

Le condizioni economiche relative alla Spesa per la materia energia sono basate sui valori consuntivi del PUN, e comprendono corrispettivi a copertura degli altri costi di approvvigionamento e commercializzazione.

Il prezzo pagato dai clienti finali dipende anche dal livello dei parametri offerti da ciascun esercente il Servizio a Tutele Graduali in ciascuna area territoriale di assegnazione del servizio.

Come si compone il prezzo

Spesa per la materia energia:

Costi di approvvigionamento: Prezzo variabile dell’energia elettrica calcolato su valori consuntivi del prezzo all’ingrosso (PUN ex post) e costo del dispacciamento

+

Livello base dei costi di sbilanciamento: definito dall’Autorità prima delle aste

+

Un prezzo unico nazionale determinato sulla base dei prezzi di aggiudicazione delle aste

Spesa per il trasporto e la gestione del contatore: invariata e analoga al mercato libero

Spesa per oneri di sistema: invariata e analoga al mercato libero

Ogni fornitore il Servizio a Tutele Graduali cui è stato affidato un ambito territoriale, invia ai propri clienti assegnati una comunicazione con le seguenti informazioni:

riferimenti dell’esercente (sito web e contatti);

motivo e data di attivazione del servizio e le condizioni di erogazione;

modalità di spedizione delle bollette;

diritto di recesso dal contratto;

riferimenti al Portale Offerte e allo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente

(Confartigianato Imprese Padova)