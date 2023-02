Este: Parcheggio P1 via Principe Umberto – chiusure per manutenzione del verde i giorni 20 e 22 febbraio

Home Notizie Parcheggio P1 via Principe Umberto – chiusure per manutenzione del verde i giorni 20 e 22 febbraio

Il Parcheggio Principe Umberto P1 sarà oggetto di lavori di manutenzione del verde pubblico, lunedì 20 e mercoledì 22 febbraio, dalle ore 07.00 alle ore 18.00

• I° fase – 20.02.2023: divieto di transito a veicoli e pedoni e divieto di sosta con rimozione, limitatamente alla porzione nord-ovest del parcheggio “P1” di via Principe Umberto e divieto di transito pedonale nel vicolo che collega via San Martino al parcheggio “P1”;

• II° fase – 22.02.2023: divieto di transito a veicoli e pedoni e divieto di sosta con rimozione, limitatamente alla porzione sud-est del parcheggio “P1” di via Principe Umberto, eccetto le corsie trasversali perimetrali atte a garantire il collegamento con la parte ovest aperta al pubblico transito.

Si allega lo schema temporale degli interventi comprensivo di mappa e il testo completo dell’Ordinanza 08/2023.

PARCHEGGIO_ord_00008_16-02-2023

Allegato 136.35 KB formato pdf

Scarica

SCHEMA TEMPORALE DEGLI INTERVENTI

Allegato 303.54 KB formato pdf

Scarica

Condividi su:

(Comune di Este)