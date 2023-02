“Diritti a Canestro”, Maticmind al fianco di Unicef Italia

ROMA (ITALPRESS) – Prosegue il progetto dell’Unicef Italia “Diritti a Canestro” per coinvolgere ragazzi e ragazze vulnerabili fra i 14 e i 19 anni in un percorso sperimentale educativo, sportivo e sociale per fornire loro un’istruzione di qualità e migliorare il rendimento scolastico e lo sviluppo di competenze quali autostima, emancipazione e leadership. Il progetto, nato su idea del Club Basket Frascati nell’ambito di un accordo quadro fra la Federbasket e l’Unicef Italia, con la partecipazione del Coni, vede oggi anche l’adesione di Maticmind – leader in Italia nel settore della ICT System Integration, che progetta e gestisce soluzioni tecnologiche innovative in tutte le aree dell’Information & Communication Technology – attraverso una donazione all’Unicef resa possibile grazie al coinvolgimento e alle generosità dei propri dipendenti. “Per noi dell’Unicef lo sport è uno strumento fondamentale per promuovere la cultura dei diritti dell’infanzia e valori quali la reciprocità, la solidarietà, la partecipazione – ha sottolineato Paolo Rozera, direttore generale dell’Unicef Italia – Attraverso il progetto ‘Diritti a Canestrò che trae origine proprio da questa riflessione vogliamo fare la differenza nella vita di tanti ragazzi e ragazze che nello sport trovano una propria realizzazione. Ringraziamo Maticmind per aver deciso di fare squadra con l’Unicef”. “Lo sport è condivisione, rispetto del prossimo ed inclusione. Valori che come Maticmind sposiamo in pieno, punti saldi che quotidianamente mettiamo in campo per fare squadra e siamo quindi orgogliosi di supportare il progetto Unicef ‘Diritti a Canestrò”, ha commentato Luciano Zamuner, amministratore delegato Maticmind.

Il Club Basket Frascati è sede di sperimentazione pilota del progetto che, attraverso la CBF Basketball Academy, accoglie ragazzi e ragazze italiani e di origini diverse per permettere loro, oltre alla pratica della pallacanestro, di avviare un percorso di inclusione sociale e scolastico, attraverso l’accompagnamento nello studio e realizzando progetti di inclusione sociale tramite attività sportive e la creazione di strutture ad hoc in aree svantaggiate del territorio italiano.

