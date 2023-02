Ultime dai campi: Juve, Inter, Lazio, Milan e Salernitana

Novità sulla panchina granata, le conferenze poi di Allegri e Sarri



Roma, 15 feb. – Juventus-Nantes, Allegri in conferenza stampa

Massimiliano Allegri ha parlato così alla vigilia del match di Europa League: “Recuperiamo Cuadrado che non sarà al 100%, ma sarà a disposizione. Bonucci sarà convocato. L’unico fuori è Pogba, andiamo tutti un passettino per volta e Va valutato giorno dopo giorno. Chiesa ha recuperato bene dopo la gara di domenica, è un segnale che sta assorbendo meglio anche fisicamente le gare che gioca. Il modulo non lo ho deciso. C’è bisogno di tutti, dovrò valutare chi far giocare domani e chi far giocare contro lo Spezia”.



Lazio-Cluj, Sarri in conferenza stampa

Maurizio , ve ne riportiamo uno stralcio: “Pellegrini sta crescendo, vedremo se sarà utilizzato per uno spezzone di gara. Immobile segna sempre con continuità, quando a un attaccante non riesce un po’ gli girano, Gila è preso seriamente in considerazione, è rimasto fuori per un problema fisico. Basic ha avuto un momento di stanca, Vecino si sta riprendendo e nelle prossime partite ci faranno entrambi comodo”.



Salernitana, panchina a Paulo Sousa

Paulo , è attesa solo l’ufficialità. Il tecnico portoghese firmerà nelle prossime ore un contratto fino a giugno, con opzione per altri due anni. In arrivo (stavolta per davvero) invece l’esonero di Davide Nicola, che paga un periodo nero a livello di risultati culminato con l’ultima sconfitta a Verona che ha avvicinato la squadra campana alla zona retrocessione. Una decisione sofferta del presidente Iervolino, ma necessaria per invertire un trend preoccupante. Inizio positivo di stagione da parte di mister Nicola in granata, poi il crollo fino alla situazione attuale: 21 punti in 22 giornate, a +4 sul Verona terz’ultimo in classifca e fresco vincitore dello scontro diretto al Bentegodi.



Milan, le condizioni di Bennacer e Tomori

All’indomani della vittoria in Champions League contro il Tottenham di Antonio Conte, il Milan di Stefano Pioli si è ritrovato oggi a Milanello per preparare il prossimo match di campionato contro il Monza, in calendario sabato alle ore 18:00. Direttamente dall’infermeria, però, non arrivano buone notizie. Infatti , ma hanno svolto un lavoro personalizzato. Il centrale inglese, a differenza di Bennacer, ha effettuato con il resto del gruppo squadra solamente la fase di riscaldamento.



Inter, stop Gosens

L’Inter di Simone Inzaghi è al lavoro alla Pinetina per risollevare la china dopo il pari di Marassi contro la Samp. Sabato sera . Il tedesco infatti è fermo ai box dopo aver rimediato un affaticamento muscolare all’adduttore nella gara in Liguria. La sensazione dello staff medico, però, appare positiva e filtra ottimismo a tal proposito. Tuttavia, Inzaghi sulla corsia mancina tornerà a schierare Dimarco dal 1′ minuto nel prossimo turno di campionato.



