Convegno conclusivo “L’esperienza Territori Bio: dai biodistretti a un biologico territoriale”

Territori Bio è il progetto finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Veneto 2014-2020, Misura 16 Cooperazione, focus area 3°. Nasce dai fabbisogni riscontrati nelle aziende biologiche e convenzionali presenti nei territori dei Colli Euganei e del Veneto Orientale.

Tra gli obiettivi prioritari che sono stati perseguiti vi sono:

– la promozione e il consolidamento delle esperienze bio attraverso assistenza e formazione continua alle aziende;

-il rafforzamento dei territori biologici tramite l’inclusione di aziende biologiche o in conversione;

-l’incremento della redditività e competitività del comparto biologico e la semplificazione “burocratica” delle aziende.

Il convegno dal titolo "L’esperienza Territori Bio: dalla nascita dei biodistretti alla propulsione di un biologico territoriale" è stato fatto a conclusione del progetto. Grazie agli interventi dei partner coinvolti del GO (gruppo operativo) si è fata una sintesi delle attività portate a compimento con uno sguardo al futuro per la promozione e sviluppo di un Territorio Bio, sostenibile che coinvolga l’intera Regione del Veneto.