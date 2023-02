Lazio, oggi gli esami di Romagnoli

Il difensore rischia un lungo stop



Roma, 13 feb. – . In casa Lazio c’è apprensione per le condizioni di Romagnoli, uscito per infortunio proprio durante il match contro gli orobici.

Quest’oggi sono in programma gli esami in Clinica Padeia per il centrale della Lazio. Al termine di essi si avrà la diagnosi del suo stop. Ovviamente il rischio principale è che emerga una lesione che a quel punto comporterebbe uno stop importante: dai 20 ai 30 giorni.

La speranza invece è che si tratti di una semplice contrattura, che sarebbe risolvibile anche prima della trasferta di domenica con la Salernitana. Intanto, Romagnoli sarà sicuramente indisponibile per la gara interna di giovedì sera contro il Cluj, in Conference League.

In caso di lesione, la speranza sarebbe quella di riaverlo a disposizione per il match in programma il 3 marzo contro il Napoli.

Fantacalcio.it per Adnkronos

(Adnkronos)