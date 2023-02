Milano-Cortina: Zaia, ‘il 27 febbraio riunione in Veneto con governo su garanzie’

Milano, 10 feb. (Adnkronos) – “Faremo una riunione con Matteo e gli altri ministri il 27 febbraio in Veneto, dopo quella già fatta in Lombardia, sul tema delle garanzie” per le olimpiadi invernali di Milano Cortina. Lo afferma il presidente della Regione Veneto Luca Zaia durante l’evento di chiusura della campagna elettorale a Brescia a sostegno del governatore lombardo Attilio Fontana.

Le due Regioni hanno trovato le garanzie per i Giochi invernali che all’epoca il governo non aveva voluto mettere. “Io e Attilio ci abbiamo messo le garanzie, la faccia e altri parti del corpo” ironizza Zaia che rivolto al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini aggiunge: “Il governo vuole riconoscere lo sforzo di Lombardia e Veneto e oblare e mettere il 100%, giusto?”. Parole pronunciate mentre Salvini faceva il gesto di frenare.

