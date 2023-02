Inter, Lukaku titolare? La Juve con il tridente

Serie A, le ultime dai campi



Roma, 10 feb. – Inter, Lukaku dal 1′: chi esce tra Dzeko e Lautaro?

Uno dei maggiori dubbi nell’attacco dell’Inter riguarda la presenza di Lukaku in attacco. L’unica certezza per l’attacco nerazzurro sembrerebbe essere proprio l’attaccante ex Manchester.

Il belga scalpita e dovrebbe tornare dal primo minuto già nella sfida di lunedì sera contro la Sampdoria. Al suo fianco, a questo punto, resta un solo posto disponibile per uno tra Edin Dzeko e Lautaro Martinez.

Dopo la grande prestazione nel Derby, sembra difficile pensare che l’argentino possa finire in panchina, motivo per cui al momento è da considerare in leggero vantaggio sul bosniaco. La sensazione è che Lautaro possa poi riposare nella 23a giornata, con l’avvicinamento dell’impegno in Champions League con il Porto.

Juve, Allegri lancia il tridente?

Novità tattiche potrebbero arrivare dalla Juventus nella partita in programma domenica contro la Fiorentina.

. Al fianco dell’inamovibile Vlahovic sono infatti pronti Chiesa a sinistra e Di Maria a destra, solo panchina per Moise Kean.

A centrocampo rischia a questo punto seriamente di rimanere fuori Fagioli, con Rabiot e Locatelli nel mezzo affiancati da Kostic sulla fascia sinistra e Cuadrado invece sulla corsia di destra. In difesa dovrebbe invece esser confermato il solito terzetto composto da Alex Sandro, Bremer e Danilo dinanzi al solito Szczesny.

Roma, la decisione su Karsdorp

La Roma prepara il match in programma domani alle 18 contro il Lecce. Il tecnico dei capitolini, dopo aver risolto l’affare Zaniolo, è chiamato a scegliere ufficialmente i giocatori da portare in Puglia.

L’elenco dei calciatori non è ancora stato diramato, ma c’è già una certezza relativa a Rick Karsdorp dopo le sul suo ritorno in squadra.

Dopo gli attriti degli ultimi mesi e la mancata cessione durante il calciomercato invernale, il giocatore della Roma Rick Karsdorp non prenderà parte alla trasferta contro il Lecce. Il difensore non è ancora prossimo al ritorno in squadra e non verrà convocato.

Sampdoria, recuperato Sabiri

Giungono buone notizie in casa Sampdoria sul fronte Sabiri. Il marocchino torna tra i convocati e sarà a disposizione di mister Stankovic. Mon dovrebbe comunque partire titolare. Mancherà sicuramente Leris e al suo posto si prepara Zanoli per giocare a tutta fascia, con Augello sull’altra corsia e con Rincon e Winks al centro, nonostante scalpiti Cuisance.

viaggia verso la convocazione immediata già contro i nerazzurri, pronto probabilmente per dare una mano nel finale di gara. In attacco giocherà però Djuricic alle spalle di Lammers e Gabbiadini. In difesa conferme per Amione e Nuytinck, con Murru favorito su Murillo.

